Ein Feld in der Region Kiew wird gepflügt. Die Aufnahme stammt vom 19. April 2023 Bild: AFP

Der Streit über Agrarexporte aus der Ukraine in angrenzende EU-Mitgliedstaaten erinnert daran, dass die Öffnung der Gemeinschaft für das von Russland angegriffene Land viel mehr ist als ein Akt symbolischer Solidarität. Es geht dabei auch um jenes europäische Alltagsgeschäft, das die EU oft so undurchschaubar, bürokratisch, langsam und zerstritten erscheinen lässt, aber doch den Kern ihres Erfolgs ausmacht: die Schaffung eines gemeinsamen Rechts- und Wirtschaftsraumes, dessen Mitglieder ihre Interessen zwar handfest vertreten, aber immer wieder in Kompromissen ausbalancieren.

Auf den ersten Blick mag es schäbig aussehen, wenn die Ostmitteleuropäer im Interesse ihrer Landwirte Einschränkungen für die Einfuhr ukrainischer Agrarprodukte fordern. Aber sie haben dafür Sachargumente. Denn die Gründe für die Probleme, die durch die – politisch richtige – Aufhebung der Agrarzölle voriges Jahr entstanden sind, liegen auch in der Struktur der ukrainischen Landwirtschaft.

Die daraus resultierenden Konflikte müssen im Zuge von Beitrittsverhandlungen ohnehin ausgetragen werden. Das wäre die europäische Normalität. Aber die wurde von Russland mit dem Angriff auf die Ukraine zerstört. Angesichts der Drohung des Kremls, das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer Mitte Mai nicht zu verlängern, muss Brüssel nun unter hohem Zeitdruck eine tragbare Lösung finden.