Die Ukraine möchte künftig mehr Getreide über kroatische Häfen an der Adria ausführen. Dafür sollen die Agrargüter über die Donau nach Kroatien verschifft und anschließend mit der Eisenbahn an die Küste gebracht werden. Eine entsprechende Einigung sei mit dem kroatischen Au­ßenminister zustande gekommen, als dieser in Kiew war, sagte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba am Montag. „Jeder Beitrag zur Freigabe von Exporten, jede offene Tür ist ein echter, wirksamer Beitrag zur Ernährungssicherheit der Welt.“ Welche Exportmengen über die Kroatienroute transportiert werden können, teilte er nicht mit.

Neben Kroatien führt Kiew auch Gespräche mit Bulgarien und Griechenland, um die Blockade seiner Häfen am Schwarzen Meer durch Russland zu umgehen. Die Idee ist, ukrainisches Getreide mit dem Zug durch Bulgarien an griechische Häfen zu transportieren.

Russland beschießt ukrainische Häfen

Kiew sucht händeringend nach Alternativrouten für seine Getreideausfuhren, seitdem Moskau das unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei geschlossene Abkommen zur Verschiffung ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer Mitte Juli hatte auslaufen lassen. Danach beschoss das russische Mi­litär mehrmals ukrainische Häfen am Schwarzen Meer und an der Donau. Dem ukrainischen Außenministerium zufolge wurden während der Attacken 180.000 Tonnen Getreide vernichtet. Ein Angriff auf den Donauhafen Reni an der Grenze zu Rumänien führte zu heftiger Kritik von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er forderte Moskau auf, den „Hunger nicht als Waffe einzusetzen“.

Die NATO kündigte daraufhin an, die Wachsamkeit in der Schwarzmeerregion zu erhöhen. Am Sonntag führte die Überwachung durch vier Kampflugzeuge des Bündnisses offenbar dazu, dass drei Frachter den ukrainischen Donauhafen in Ismail ansteuern konnten. Die amerikanische Denkfabrik Institute for the Stu­dy of War (ISW) schlussfolgerte: „Russland scheint nicht willens oder in der Lage zu sein, neutrale Schiffe, die über das Schwarze Meer in die Ukraine fahren, gewaltsam aufzuhalten und zu durch­suchen.“ Darauf verlassen kann sich allerdings niemand. Die Ukraine appelliert schon länger an die NATO, die Getreidetransporte über das Schwarze Meer zu schützen.

Außerdem erhofft sich Kiew mehr Un­terstützung von der Europäischen Union. Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski zeigte sich in der vergangenen Woche auf einem Treffen der EU-Agrarminister zuversichtlich, auch den Teil der Produkte, der bislang über das Schwarze Meer verschifft worden war, über Flüsse, Straßen und Schienen zu transportieren. „Wir sind bereit, durch Solidaritätskorridore fast alles zu ex­portieren, was die Ukraine exportieren muss“, sagte er.

Widerstand aus Warschau

Doch der Pole trifft auf heftigen Widerstand in seinem Heimatland und anderen osteuropäischen Ländern. Viele Bauern dort befürchten einen Preisverfall, sollte das ukrainische Getreide auf ihre heimischen Märkte gelangen. Polen, Ungarn, die Slowakei, Rumänien und Bulgarien wollen deshalb an einem Importverbot für Getreide aus der Ukraine festhalten, das eigentlich am 15. September auslaufen sollte. Vor allem in Warschau ist vor der Parlamentswahl im Herbst kaum ein Abrücken von dieser Position zu erwarten. Über die Schwarzmeerroute waren fast 33 Millionen Tonnen ukrainisches Getreide exportiert worden, über die Solidaritätskorridore zwischen Mai 2022 und Juni 2023 etwa 41 Millionen Tonnen.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir kritisierte Polens Position auf dem Treffen in Brüssel: „Das ist kein Wünsch dir was, wo man sich rauspickt, was einem gerade gefällt. Geld aus Brüssel in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig die Grenze schließen, das geht nicht.“ Er schlug Alternativrouten über das Baltikum vor.

Laut dem Onlinemedium „Politico“ hat Litauen angeboten, die ukrai­nischen Getreideexporte über Polen an seinem Ostseehafen Klaipėda und vier weiteren Häfen in Estland und Lettland zu erhöhen. Zusammen seien die fünf Häfen in der Lage, jährlich 25 Millionen Tonnen Getreide umzuschlagen. Allerdings sind weniger die Häfen als die Wege dorthin das Problem. Vor allem die Schienenka­pazitäten sind am Anschlag. Es fehlt an Technik, Personal und Waggons.