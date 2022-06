Getreideexporte der Ukraine : „Man darf Hunger nicht als Kriegswaffe einsetzen“

Aktualisiert am

Von einem „Kriegsverbrechen“ sprach Josep Borrell, als er am Montagmorgen beim Rat der EU-Außenminister ankam. Diesmal ging es nicht um Gräueltaten russischer Soldaten, sondern um die Blockade ukrainischer Getreidelieferungen. „Es ist unvorstellbar, dass Millionen Tonnen Weizen in der Ukraine blockiert bleiben, während Menschen im Rest der Welt Hunger leiden“, sagte der EU-Außenbeauftragte. „Man darf den Hunger der Menschen nicht als Kriegswaffe einsetzen.“ Hinter dieser rhetorischen Eskalation steht eine Strategie: Die EU will den moralischen Druck auf Moskau erhöhen, damit es seine Blockade der Schwarzmeerküste beendet. Es ist aber auch Ausdruck von Ratlosigkeit. Denn zu einem robusten eigenen Vorgehen sind die Mitgliedstaaten nicht willens.

Für die Außenminister war die drohende globale Nahrungsmittelkrise das wichtigste Thema ihrer Beratungen in Luxemburg. Die Staaten sehen mit wachsendem Unbehagen, dass Moskau nicht nur versucht, den Spieß umzudrehen und die EU dafür verantwortlich zu machen, sondern dass dies in Afrika auf fruchtbaren Boden fällt. Europäische Diplomaten waren außer sich, als der Vorsitzende der Afrikanischen Union, der senegalesische Präsident Macky Sall, Anfang des Monats den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau traf und anschließend behauptete, Russland sei bereit, Düngemittel und Weizen zu exportieren, wenn die „Partner“ ihre Sanktionen aufheben.

EU-Ratspräsident Charles Michel nutzte einen Auftritt im UN-Sicherheitsrat ein paar Tage später, um das zurückzuweisen. Die EU habe keinerlei Sanktionen gegen die russische Landwirtschaft verhängt, stellte Michel klar, und auch die Sanktionen gegen den russischen Transportsektor würden nur innerhalb der EU-Grenzen gelten. „Sie hindern Schiffe unter russischer Flagge nicht daran, Getreide, Lebensmittel oder Dünger an Entwicklungsländer zu liefern.“ Der Kreml nutze Nahrungsmittellieferungen als „getarnte Rakete“ gegen diese Länder, sagte Michel in Richtung des russischen UN-Botschafters. Der verließ daraufhin die Sitzung.

Auch am Montag zeigten viele Minister mit dem Finger auf Moskau. „Wir appellieren an Russland, nicht mehr mit dem Hunger in der Welt zu spielen“, sagte etwa Catherine Colonna, die neue französische Außenministerin. Russland müsse dafür nur zweierlei tun: seine Blockade der ukrainischen Häfen beenden und nicht länger ukrainische Kornspeicher zerstören. Man brauche dringend eine Lösung, sekundierte Wopke Hoekstra, der niederländische Ressortchef, „aber leider hat Russland bis jetzt jeden Vorschlag blockiert“.

Das bezog sich auf Verhandlungen im UN-Rahmen über einen Sicherheitskorridor. Die Türkei könnte demnach Schiffe eskortieren, sofern Russland garantiert, dass es diese nicht angreift und den Korridor nicht für einen Angriff auf Odessa missbraucht. Direkte Gespräche zwischen Ankara und Moskau führten jedoch zu keinem Ergebnis. Die russische Seite verwies darauf, dass die Ukraine erst einmal die Seeminen vor ihrer Küste räumen müsse. Die Regierung in Kiew wiederum machte deutlich, dass Verhandlungen nicht über ihren Kopf hinweg stattfinden dürften und sie zunächst weitere Waffen zum Schutz ihrer Küste benötige. Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis unterstützte dies in Luxemburg. Um die Schwarzmeerhäfen zu öffnen, sei weitere militärische Ausrüstung nötig, und zwar zur Abschreckung. Mehrere EU-Staaten verfügen darüber, sagte er, ohne Namen zu nennen. „Wenn sie es liefern, könnten wir die Krise viel schneller lösen.“

Dabei geht es um Küstenverteidigungssysteme. So haben das Vereinigte Königreich und Dänemark der Ukraine schon Seezielflugkörper des Typs Harpoon geliefert, die eine Reichweite von knapp 300 Kilometern haben und ihre Ziele mit einem aktiven Radarsuchkopf und GPS-Navigation ansteuern können. Washington hat zwei solcher Systeme in Aussicht gestellt. Nach ukrainischen Angaben wurde dieser Typ am vorigen Freitag erstmals gegen einen russischen Schlepper eingesetzt, der ein mobiles Raketenabwehrsystem zur besetzten Schlangeninsel bringen sollte.

Ein vom Verteidigungsministerium veröffentlichtes Video zeigte zwei Raketeneinschläge kurz hintereinander und starke Explosionen; das Schiff soll versenkt worden sein. Die Europäer könnten auch selbst einen Korridor sichern und Schiffe eskortieren. Entweder durch Rumänien und Bulgarien als direkte Schwarzmeeranrainer oder in einem größeren Verband – was dann allerdings die Erlaubnis der Türkei voraussetzt, die über den Bosporus wacht und zu Kriegsausbruch Beschränkungen verhängt hat.

Einige Fachleute glauben, dass Russland solche Patrouillen nicht wirksam stören würde. Sie könnten schließlich durch die nationalen Gewässer beider Länder gehen, die Strecke sei mit 700 Kilometern relativ kurz. Außerdem verfügen westliche Schiffe über Abwehrsysteme gegen russische Raketen. Allerdings werden derlei Überlegungen EU-intern zurückgewiesen. Eine direkte militärische Konfrontation mit Moskau gilt als zu riskant, zumal wenn NATO-Staaten beteiligt sind.

So blieb es am Montag bei Appellen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verwies auf eine Konferenz zur Ernährungssicherheit, die Deutschland am Freitag in Berlin ausrichtet und zu der sich der amerikanische Außenminister Antony Blinken angesagt hat. Auch dabei soll nach Lösungen gesucht werden.