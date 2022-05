Russland sperrt Häfen : Vom Brotfrieden zum Getreidekrieg

Die Tür zur Kornkammer Europas ist versperrt: Russlands Krieg in der Ukraine könnte in Afrika eine Hungersnot auslösen. Schon wird diskutiert, Getreidetransporte ins Mittelmeer zu eskortieren.

In der Ukraine ist der Frühling eingekehrt, die Störche stehen auf ih­ren Nestern. Alles grünt und blüht, auch in der Kleinstadt Nosiwka. Sie liegt zwischen Kiew und dem Dreiländereck im Norden, wo die Ukraine an Belarus und Russland stößt. Rund um Nosiwka standen die russischen Truppen einen Monat lang, bis sie Anfang April abzogen.

Auf den Feldern liegen noch Mi­nen und Trümmerteile herum, die jetzt abgeräumt werden, aber sie werden die Landwirtschaft nicht ganz aus dem Takt bringen, hofft Mychajlo Schumejko. „Krieg ist Krieg, aber gesät werden muss“, sagt er. Schumejko sitzt in seinem Büro in einem ehemaligen Herrenhaus am Stadtrand und erzählt.

Der kräftig gebaute Mann in Sporthemd und Sakko ist seit 17 Jahren Direktor des Unternehmens Agroprogress, das hier in der Region 360 Mitarbeiter be­schäftigt und 30.000 Hektar Land beackert. Größtenteils wird Mais darauf gesät; die Aussaat ist in diesen Tagen zu Ende gegangen. Die Sonnenblumensaat ist schon länger unter der Erde. Der Winterweizen schießt nach einem langen, schneereichen – also günstigen – Winter jetzt in die Höhe; er reicht einem Mann bereits bis an die Waden.

Gesät wird hier mit Hilfe eines Traktors, der eine weit ausladende Sämaschine hinter sich herzieht, die auch gleich den Dünger mit ausstreut. Die Technik kommt aus Deutschland, der Dünger, wie die Aufschrift auf den Säcken verrät, aus Belarus, vom Staatskonzern „Belarus­kali“. Aber die Schwarzerde, die große Teile der Ukraine so fruchtbar macht, ist unverwechselbar von hier.

Der Krieg bringt den Ländern Flüchtlinge und nimmt ihnen Getreide

Krieg ist Krieg, aber es muss auch ge­erntet werden. Schumejko verlässt seinen Schreibtisch und führt zu einer riesigen Siloanlage am Rande von Nosiwka. Hier lagert der Mais des Vorjahrs, der im Oktober und November eingebracht wurde. Während der Lagerzeit wird er bewegt und belüftet, damit er nicht feucht wird. Eigentlich hätte er jetzt, wie jedes Jahr, über den Schwarzmeerhafen Odessa die Reise ins nördliche Afrika an­treten müssen.

Viele Länder warten auf dieses Getreide, die Ukraine war in den letzten Jahren der viertgrößte Mais­exporteur der Welt. Am Welthandel mit Getreide insgesamt hat die Ukraine – noch vor Russland – einen Anteil von 12,5 Prozent. Noch stärker ist ihre Position bei den Ölsaaten wie Sonnenblumen und Raps.

Aber der Krieg hat all das geändert. Die russische Kriegsflotte hat den Schiffsverkehr von und zu den ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer blockiert; am Asowschen Meer, weiter östlich, ist der gesamte Küstenstreifen, einschließlich der Hafenstadt Mariupol, russisch besetzt. Ganze Berge von Ge­treide lagern im Land. Der von Wladimir Putin über lange Zeit vorbereitete Ukrainekrieg zieht viele Länder in Mitleidenschaft: Er bringt ihnen Millionen Flüchtlinge, und er nimmt ihnen Millionen Tonnen Getreide.

Wie lange kann der Mais hier noch lagern? Der Direktor breitet ratlos die Ar­me aus. „Keine Ahnung, so eine Lage hatten wir noch nie! Vielleicht noch ei­nen, noch zwei Monate? Danach aber würde die Qualität leiden.“ Immerhin ha­be seine Firma bis Kriegsbeginn noch 150.000 Tonnen Mais verschiffen können. Aber 50.000 Tonnen sind noch hier, in den Silos und als gelbe Halde in einer Halle ein Stück weiter.

Die Ukraine galt schon im 19. Jahrhundert als Kornkammer

Ein Mitarbeiter schließt das Tor auf. Die Besucher dürfen den Maisberg berühren, ein paar Körner als Andenken mitnehmen. Sie sind nicht so weich, voll und rund, wie man sie aus der Konservendose kennt. Die Körner von der Halde sind hart und mager. Schumejko ist froh, dass er heute auch erstmals einen Weg zur Lösung des Exportproblems aufzeigen kann. Auf dem Gleis, das bis zu den Silos führt, steht ein Zug mit Waggons für Schüttgut. „Das sind Waggons, die unseren Mais nach Rumänien bringen sollen. 6000 Tonnen sollen über den Hafen Konstanza verschifft werden.“