Ukrainisches Getreide : Buhlen um Lukaschenko

Der Blick auf die Zahlen macht die Dimensionen klar: Zwischen 95 und 98 Prozent des ukrainischen Getreideexports wurden vor dem russischen Überfall über das Schwarze Meer abgewickelt. Dieser Weg ist durch den Krieg nun versperrt. Auf der Suche nach anderen Transportwegen drängt die Zeit, denn die mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide, die noch in ukrainischen Speichern lagern, müssen bald aus dem Land geschafft sein, damit im Sommer Platz für die neue Ernte ist. Gelingt das nicht, könnten große Teile des vorjährigen und des diesjährigen Ge­treides verrotten. In Friedenszeiten ex­portierte die Ukraine bis zu fünf Millionen Tonnen Weizen im Monat, unter den jetzigen Bedingungen gelingt mit großen Anstrengungen der Export von etwas mehr als einer Million Tonnen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Auf dem Transport über den Landweg gibt es zahlreiche Hindernisse: Russland attackiert mit Raketen gezielt Eisenbahnverbindungen – zuletzt in der Nacht auf Donnerstag in mehreren Bezirken in der Westukraine. Zudem sind die Verkehrswege ohnehin überlastet, weil alles, was sonst auf dem Seeweg in die Ukraine gelangt – etwa Treibstoff, der für Landwirte und Militär wichtig ist – nun ebenfalls über Land in die Ukraine gebracht werden muss. Hinzu kommt, dass die Eisenbahn in der Ukraine die aus sowjetischen Zeiten stammende größere Spurbreite hat. Beim Transport zu den Seehäfen in EU-Ländern – etwa Constanta in Rumänien oder in Polen – müssen die Güter deshalb umgehoben oder umgeladen werden.

Sanktionslockerungen gegen Transportkorridor?

In einem EU-Land besteht dieses Hindernis nicht: Litauen. Daher wurde von verschiedenen Seiten die Idee aufgebracht, ukrainisches Getreide über Be­larus in den litauischen Hafen Klaipeda an der Ostsee zu bringen. So äußerte UN-Generalsekretär António Guterres am 18. Mai, man könne „alternative Transportwege“ für das ukrainische Ge­treide erforschen. Zudem sagte er, die globale Lebensmittelkrise sei ohne ukrainische Agrarerzeugnisse und ohne belarussische und russische Nahrungs- und Düngemittel nicht zu lösen. Die be­larussischen Kalisalze für Düngemittel sind indes wegen der Unterdrückung der Demokratiebewegung von EU und USA mit Sanktionen belegt worden. Für russische Dünger gilt das noch nicht, doch sollen die Finanzsanktionen gegen Moskau den Verkauf russischer Düngemittel behindern.

Guterres wird mit einer Vermittlungsinitiative in Verbindung ge­bracht, die westlichen Sanktionen gegen Belarus und Russland mit Blick auf die Düngemittelausfuhr auszusetzen respektive zu lockern, wenn im Gegenzug ein Transportkorridor für ukrainisches Getreide durch Belarus eingerichtet würde. Dafür würde es – neben politischem Willen in den westlichen Hauptstädten – auf die Position des belarussischen Machthabers Alexandr Lukaschenko ankommen.

Kein Keil zwischen Minsk und Moskau

Dessen Zwänge macht ein Brief klar, den er jüngst dem UN-Generalsekretär schrieb. Klar wird, dass Lukaschenko – ebenso wie der russische Präsident Wladimir Putin – die durch den Ukrainekrieg ausgelöste Lebensmittelkrise nutzen will, um eine Aufhebung der Sanktionen zu er­reichen; zudem wird deutlich, dass Hoffnungen, über den Getreideexport einen Keil zwischen Belarus und dessen Schutzmacht Russland zu treiben, verfehlt sind. Vermutlich publizierten Lukaschenkos Me­dienleute den Inhalt des früher datierten Briefes am 23. Mai, um entsprechende russische Bedenken zu zerstreuen.

Denn einige Tage vor der Veröffent­lichung des Schreibens an Guterres hatte das amerikanische „Wall Street Journal“ über die Verhandlungsbemühungen des UN-Generalsekretärs berichtet. Lukaschenkos Schreiben geht nicht auf Ideen ein, Belarus als Transportland für das Ge­treide zu nutzen. Stattdessen wirft der Machthaber getreu der üblichen Moskauer Rhetorik „westlichen Ländern“ vor, Interessen und Sorgen „anderer Partner, vor allem Russlands“, missachtet und einen „heißen Konflikt auf dem Gebiet der Ukraine provoziert“ zu haben. „Wir sind nicht die Aggressoren“, schreibt Lukaschenko über die Rolle von Belarus. Das Land dient Moskau zwar als Aufmarsch­gebiet, doch hat Lukaschenko bisher keine eigenen Truppen in die Ukraine geschickt, vermutlich mit Blick auf eine starke Antikriegsstimmung im Land. Seine eigenen Verpflichtungen gegenüber Moskau kleidet Lukaschenko in die Worte: „Aber wir sind auch keine Verräter.“ Entsprechend fordert er ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland und Belarus, auch, um eine Verschärfung der Lebensmittelkrise zu vermeiden.

Mehr zum Thema 1/

In Brüssel wird eine Aufhebung oder auch nur Lockerung von Sanktionen gegen Belarus kategorisch ausgeschlossen, von den Mitgliedstaaten wie von der Kommission. Nur eine Art Transitgebühr kann man sich vorstellen, um Getreide zum Hafen Klaipeda zu transportieren. Dort gibt es nach Angaben der litauischen Regierung freie Kapazitäten, um rund 13 Millionen Tonnen Getreide per Schiff weiter zu transportieren. Auch das hängt unmittelbar mit den Sanktionen gegen Belarus zusammen. Bis Ende Mai mussten alle Lieferverträge über Pottasche beendet werden. Dieses Düngemittel war von Belarus aus hauptsächlich über Klaipeda verschifft worden.

Aus demselben Grund führt freilich der Vorschlag des UN-Generalsekretärs, diese Sanktion im Gegenzug für den Getreidetransport aufzuheben, in die Irre – dann wäre der Hafen ja wieder damit ausge­lastet. In Brüssel und auch in Vilnius kann man sich durchaus vorstellen, dass Minsk für einen Deal zu haben sei, ohne die Sanktionen anzutasten. Das Regime benötige dringend Geld, so die Einschätzung, und Lukaschenko könne versuchen, sich aus der Umklammerung Russlands zu lösen. Auffällig ist, dass die Europäische Union zuletzt am 9. März Sanktionen gegen Belarus verhängte; danach gab es nur noch Pa­kete gegen Russland.