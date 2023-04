Aktualisiert am

Warum Polens Bauern in Aufruhr sind

Getreide aus der Ukraine : Warum Polens Bauern in Aufruhr sind

Etwa vier Millionen Tonnen ukrainisches Getreide bringen Polens Agrarmarkt in Turbulenzen. Das treibt die Bauern auf die Barrikaden und könnte der PiS bei den Wahlen im Herbst schaden.

Polnische Bauern protestieren am 16. April 2023 an der polnisch-ukrainischen Grenze gegen ukrainische Getreideexporte. Bild: Anadolu

Geht jetzt ein Riss durch Polen? Erstmals seit der russischen Invasion vor 14 Monaten steht Polens Regierung – aufgrund der eigenen und der EU-Hilfsmaßnahmen für die Ukraine – vor einem kaum zu bewältigenden Problem. Die russischen Hindernisse für den ukrainischen Getreideexport per Schiff hatten zu dessen Umleitung vor allem über Polen geführt, Millionen Tonnen gelangten dort in den Handel, die Preise in Polen brachen – Stand April – um 40 Prozent ein; Bauern protestierten. Das nationalkonservative Regierungslager reagiert geradezu panisch, denn im Herbst finden Parlamentswahlen statt.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Bisher hatte die Solidarität Polens mit der Ukraine felsenfest gewirkt. Aus einem abbruchreifen Warschauer Bürokomplex etwa werden Fenster für den Wiederaufbau in das Nachbarland gebracht. Polen ist, gemessen an der Wirtschaftsleistung, laut dem Kieler In­stitut IfW nach den baltischen Republiken weltweit der größte Helfer der Ukraine. Laut einer neuen Studie leben außerdem etwa 3,2 Millionen Ukrainer in Polen mit seinen 38 Millionen Bürgern. Etwa die Hälfte davon sind Kriegsflüchtlinge seit 2022, die anderen waren schon früher zumeist als Arbeitsmigranten gekommen.