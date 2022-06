Ukrainisches Getreide : Buhlen um Lukaschenko

Der Blick auf die Zahlen macht die Dimensionen klar: Zwischen 95 und 98 Prozent des ukrainischen Getreideexports wurden vor dem russischen Überfall über das Schwarze Meer abgewickelt. Dieser Weg ist durch den Krieg nun versperrt. Auf der Suche nach anderen Transportwegen drängt die Zeit, denn die mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide, die noch in ukrainischen Speichern lagern, müssen bald aus dem Land geschafft sein, damit im Sommer Platz für die neue Ernte ist. Gelingt das nicht, könnten große Teile des vorjährigen und des diesjährigen Ge­treides verrotten. In Friedenszeiten ex­portierte die Ukraine bis zu fünf Millionen Tonnen Weizen im Monat, unter den jetzigen Bedingungen gelingt mit großen Anstrengungen der Export von etwas mehr als einer Million Tonnen.

Auf dem Transport über den Landweg gibt es zahlreiche Hindernisse: Russland attackiert mit Raketen gezielt Eisenbahnverbindungen – zuletzt in der Nacht auf Donnerstag in mehreren Bezirken in der Westukraine. Zudem sind die Verkehrswege ohnehin überlastet, weil alles, was sonst auf dem Seeweg in die Ukraine gelangt – etwa Treibstoff, der für Landwirte und Militär wichtig ist – nun ebenfalls über Land in die Ukraine gebracht werden muss. Hinzu kommt, dass die Eisenbahn in der Ukraine die aus sowjetischen Zeiten stammende größere Spurbreite hat. Beim Transport zu den Seehäfen in EU-Ländern – etwa Constanta in Rumänien oder in Polen – müssen die Güter deshalb umgehoben oder umgeladen werden.