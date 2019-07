Ukraine und Russland : Wir müssen reden

Unter Freunden: Selenskyj, Tusk und Juncker am Montag in Kiew. Bild: Imago

Es war eine flapsig formulierte Botschaft, wie sie eines unkonventionell agierenden Politikers würdig ist. Wolodymyr Selenskyj, der Schauspieler, den fast drei Viertel der ukrainischen Wähler im April zu ihrem Staatspräsidenten gewählt haben, wandte sich per Video an das eigene Volk und an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Müssen wir reden?“, fragte er in die Kamera. Ja, er wolle mit den Ukrainern reden. Und dann, wenige Sätze später, an Putin gewandt: „Müssen wir reden? Wir müssen. Lassen Sie uns reden. Wir werden besprechen, wem die Krim gehört und wer da nicht im Donbass sein soll ...“ Eine Anspielung auf die russische Behauptung, in der Ostukraine gebe es kein russisches Militär, und die 2014 von Russland annektierte Krim sei „urrussisches Territorium“.

Als „Gesellschaft für dieses Gespräch“ mit Putin schlug der ukrainische Präsident folgende Zusammensetzung vor: „Ich, Sie, der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, Premierministerin Theresa May, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Präsident Emmanuel Macron.“ Das klingt wie der Versuch, das sogenannte Normandie-Format (Ukraine, Russland, Deutschland, Frankreich), in dem bisher alle Gespräche über den Krieg in der Ostukraine stattfanden, um zwei Schwergewichte zu erweitern.

Die Vereinigten Staaten und Großbritannien hatten gemeinsam mit Russland 1994 die Unverletzlichkeit der Grenzen der Ukraine garantiert – als Gegenleistung dafür, dass die Ukraine alle Atomwaffen aus sowjetischen Beständen an Russland abgegeben hatte. Selenskyj fügte an, bestehende Formate nicht verändern zu wollen, aber „wir schlagen vor zu reden. Denn reden muss man, nicht wahr?“

Vorangegangen war ein Vorgang, in dem es scheinbar um eine Fernsehsendung geht, der aber rasch zu einer russisch-ukrainischen Staatsaffäre angeschwollen ist. Der russische Staatssender „Rossija 1“ und der ukrainische Sender „News One“ hatten angekündigt, eine „Telebrücke“ zu veranstalten, eine Art gemeinsamer Talkshow mit Publikumsbeteiligung auf beiden Seiten. Titel der Sendung: „Wir müssen reden“ – daher dieser Satz in Selenskyjs Videoansprache.

Die Aktion der beiden Sender ist als Teil des Wahlkampfs vor der Parlamentswahl in der Ukraine am 21. Juli zu verstehen. „News One“ ist ein Sender aus dem Umfeld von Viktor Medwedtschuk, einem ukrainischen Oligarchen, den mit Putin nicht nur politische, sondern auch familiäre Bande verbinden. Medwedtschuk gilt deshalb als Putins Mann in der Ukraine.

Die prorussischen Kräfte, zu deren Führung er gehört, haben laut Umfragen Chancen, zur – mit großem Abstand – zweitstärksten Kraft hinter Selenskyjs noch im Aufbau begriffener Partei „Diener des Volkes“ zu werden. Und ausgerechnet einer jener Sender, die Medwedtschuks Umfeld in den vergangenen Monaten erworben und politisch umgepolt hat, wollte nun mit dem Moskauer Staatsfernsehen eine „Telebrücke“ veranstalten.

Angst vor Übergriffen

Diese Ankündigung war der eigentliche Anlass für Selenskyjs Ansprache – ihr galt der Teil, in dem er sich vor seinem Angebot an Putin an die Ukraine wandte: Sie sei ein billiger, aber auch ein „gefährlicher PR-Trick vor den Wahlen, um uns Ukrainer wieder in zwei Lager zu spalten.“ Mit der zu erwartenden Botschaft, Russen und Ukrainer seien wie zu Sowjetzeiten „Brudervölker“, werde die Friedenssehnsucht der Ukrainer missbraucht.