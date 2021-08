Gespräche in Kabul : Treffen zwischen CIA-Direktor und Führer der Taliban

Während CIA-Direktor Burns sich offenbar in der afghanischen Hauptstadt mit dem Taliban-Anführer Baradar getroffen hat, will Washington afghanische Ortskräfte auch nach Ende der Mission außer Landes bringen. Nur wie?

Jake Sullivan am 23. August im Weißen Haus in Washington Bild: AP

Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, blieb bewusst vage, als er sich zu der Frage äußerte, ob die Vereinigten Staaten notfalls über den 31. August hinaus die Evakuierungsmission in Kabul fortsetzen könnten. Mit Blick auf die ablehnende Haltung der neuen Machthaber in Afghanistan sagte er am Montag, man befinde sich in Gesprächen mit den Taliban – sowohl über politische als auch über militärische Kanäle.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Zur gleichen Zeit befand sich, wie am Dienstag bekannt wurde, CIA-Direktor William Burns in der afghanischen Hauptstadt, wo er sich mit dem Taliban-Anführer Abdul Ghani Baradar traf. Der Auslandsgeheimdienst selbst äußerte sich nicht zu dem Treffen. Sullivan hatte vorher über die Kontakte auf diversen Kanälen gesagt, man erörtere eine ganze Bandbreite von Themen. So spricht einiges dafür, dass neben der Befristung der Evakuierungsmission auch die Gefahr im Fokus stand, welche vom afghanischen Ableger der Terrororganisation „Islamischer Staat“ ausgeht, die in dieser unübersichtlichen Lage in Kabul ein gemeinsamer Feind der Taliban und der Amerikaner ist.

Afghanische Übersetzer abgewiesen

Sullivan sagte weiter, man glaube, bis zum 31. August jeden amerikanischen Bürger, der Afghanistan verlassen wolle, ausfliegen zu können. Es geht also um die Zehntausenden afghanischen Ortskräfte, ihre Familien und jene Leute, die potentiell im Visier der Taliban stehen, für die das Zeitfenster zu knapp sein dürfte. Über diese sagte der Sicherheitsberater zweierlei: Erstens versuche man, so viele von ihnen wie möglich zum Flughafen zu bekommen, um sie auszufliegen. Zweitens: Man werde auch nach Beendigung der militärisch gesicherten Evakuierungsmission schutzsuchende Afghanen außer Landes bringen. Wie das gelingen soll, ist offen. Ging es in dem Gespräch Burns’ mit Baradar womöglich auch darum? Präsident Joe Biden hatte schließlich, nachdem er sich anfangs nicht festlegen wollte, deutlich gemacht, dass man jene Afghanen, die Amerika in den vergangenen zwanzig Jahren geholfen hätten, nach deren Identitätsüberprüfungen in den Erstaufnahmelagern in Drittländern in den Vereinigten Staaten willkommen heißen werde. Das zeichne Amerika aus, sagte er.

Am Montag kam es am Kabuler Flughafen jedoch zwischenzeitlich zu Szenen, welche bei Afghanen Zweifel an der Zusage weckten. Die New York Times berichtete mit Bezug auf Quellen im State Department, dass die Amerikaner unter anderem afghanische Übersetzer, die für die Streitkräfte gearbeitet hätten, an den Einlasstoren zum Flughafengelände abgewiesen hätten, weil man eigene Staatsbürger sowie Afghanen mit einer Aufenthaltsgenehmigung mit Priorität behandle. Am Dienstag hieß es indes, auch afghanische Ortskräfte würden nun wieder auf das Gelände vorgelassen.

Nach einem ersten Einsatz am vergangenen Donnerstag, bei dem die amerikanischen Streitkräfte in der Stadt gestrandete amerikanische Staatsbürger mit drei Hubschraubern zum Flughafen brachten, ist es zumindest zu zwei weiteren solchen Operationen außerhalb des eigentlichen Einsatzgebietes der Amerikaner gekommen.

Von Montag bis Dienstag wurden nach Angaben des Weißen Hauses 21600 Personen vom Kabuler Flughafen ausgeflogen, die bisher höchste Zahl seit Beginn der Evakuierungsmission am 14. August. Die amerikanische Luftwaffe flog dabei 12700 Personen aus, europäische Verbündete 8900 Personen.