Noch hat Ron DeSantis seine Kandidatur für die Präsidentenwahl 2024 nicht bekanntgegeben. Doch der Gouverneur von Florida kann kaum noch einen Schritt machen, ohne dass dieser als möglicher Schachzug im republikanischen Vorwahlkampf betrachtet wird. Zumindest in einigen Fällen dürfte es DeSantis es genau darauf abgesehen haben.

Erst am Wochenende zeigte er sich nicht neben dem wie üblich wütenden Donald Trump auf der CPAC-Konferenz in der Nähe von Washington. Stattdessen widmete er sich offiziell der Vorstellung seines neuen Buches und wetterte vor mehr als tausend Zuhörern in Kalifornien über die linke „Woke“-Bewegung. Der Titel des Buches: „Der Mut, frei zu sein. Floridas Blaupause für Amerikas Wiedergeburt“.

Im Vorwort heißt es, viele Amerikaner wüssten instinktiv, dass in der vergangenen Generation etwas schief gelaufen sei im Land. „In turbulenten Zeiten wollen die Menschen Anführer, die die Wahrheit sagen, für das Richtige einstehen und den nötigen Mut aufzubringen, um zu führen“, schreibt DeSantis. Dies gelte besonders für das Amt des – Gouverneurs. Doch auch diese Zeilen kann man als Bewerbungsrede für eine Präsidentschaftskandidatur lesen. Eine Tour mit neuem Buch ist in Amerika ein üblicher Schritt unter Politikern, deren Kandidatur wahrscheinlich ist. Die Lesereise führt den 44 Jahre alten DeSantis denn auch in mehrere frühe Vorwahlstaaten, darunter Iowa, Nevada und New Hampshire.

„Schutz vor dem biomedizinischen Sicherheitsstaat“

Wie diese Blaupause für Amerika mit Florida als Vorbild aussehen könnte, legte der Gouverneur am Dienstag denn auch noch einmal in Tallahassee dar. Nicht im Zusammenhang mit seinem Buch, wohl aber in der Rede zur Eröffnung der neuen Legislaturperiode. Der Bundesstaat, in dem DeSantis geboren ist, ist seit jeher Projektionsfläche für seine politischen Ambitionen. Während der Pandemie gelang es DeSantis hier, die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf sich zu ziehen: Er war der erste, der den bundesweiten Lockdown rückgängig machte.

Es dauerte in seiner Ansprache vor dem Kongress in Florida am Dienstag denn auch nur drei Minuten seiner halbstündigen Rede, bis DeSantis abermals darauf zu sprechen kam. Florida sei „vielleicht am bekanntesten“ für den „Schutz unserer Bürger vor dem biomedizinischen Sicherheitsstaat“. Man habe sich den Fachleuten und den „Eliten“ widersetzt und es „auf unsere Art gemacht“. So sei Florida zum „Ziel Nummer eins“ für alle Amerikaner geworden, die nach einem besseren Leben suchten.

Ungewöhnlich war, dass DeSantis am Dienstag den „Wokeism“ nicht erwähnte, üblicherweise sein erbittertster Gegner im Kulturkampf in der amerikanischen Gesellschaft. Florida steht für ihn sinnbildlich gegen linksliberale Bundesstaaten wie New York oder Kalifornien und ihre „verkommenen“ gesellschaftlichen Werte. Stattdessen sprach DeSantis in Tallahassee etwa vom notwendigen „Schutz der Rechte der Eltern“.

Die Schulen müssten gute Bildung vermitteln, „keine politische Indoktrination“. Im November hatte er ein „Anti-Woke-Gesetz“ unterzeichnet, das es Lehrern verbieten, etwa die strukturelle Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts zu thematisieren. Ein Bezirksrichter in Florida hat es zwischenzeitlich auf Eis gelegt, weil es gegen die amerikanische Verfassung verstoße.

DeSantis dürften wenig Steine in den Weg gelegt werden

Zu den Plänen für die nächste Legislaturperiode gehört ein Gesetzentwurf, den Kritiker als Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit sehen. Er sieht vor, dass Hochschulen und Universitäten bestimmte Fächer abschaffen, darunter Critical Race Theory oder Gender Studies. Außerdem bekämen externe Gremien die Befugnis, Lehrkräfte einzustellen oder etwa Universitätsleitbilder umzuschreiben. In Schulen soll ein Gesetz künftig verbieten, dass Lehrer Kinder mit einem anderen Pronomen ansprechen als dem ihres bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts. Das Verbot von Unterricht zu sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität soll von der dritten bis zur achten Klasse erweitert werden.

In seiner Rede sprach DeSantis außerdem von Kindern als „Meerschweinchen für wissenschaftliche Experimente“, eine Anspielung auf geschlechtsangleichende Behandlungen für minderjährige Transgender, die für viele Republikaner zu einem der Hauptthemen geworden sind, um Empörung zu generieren. Florida hat derartige Eingriffe – von Pubertätsblockern über Hormontherapie bis hin zu einer bei Minderjährigen höchst seltenen Operation – im vergangenen Frühjahr verboten.

DeSantis dürften bei seiner politischen Agenda für die nächste Legislaturperiode, zu der auch das offene Tragen einer Waffe gehört, wenig Steine in den Weg gelegt werden. Im Senat wie im Repräsentantenhaus von Florida haben die Republikaner eine solide Mehrheit. Der Gouverneur hob zum Ende seiner Rede hervor, man trage „die Verantwortung, alles dafür zu tun, damit Florida die Nummer eins bleibt“. Es müssten alle Hintergrundgeräusche ignoriert und der Kompass auf das eigentliche Ziel ausgerichtet bleiben. Dann versprach er den Senatoren und Abgeordneten: „Das Beste kommt noch.“