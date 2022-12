Kritik an Gesetz in Israel

Kritik an Gesetz in Israel : Mit Bewährungsstrafe auf den Ministersessel?

Zwei Tage vor der geplanten Vereidigung der neuen israelischen Regierung hat die Knesset ein Gesetz verabschiedet, das die Grundlage für zwei wichtige Ministerernennungen ist. Zugleich gibt es erste juristische Konflikte rund um die Personalien in der von Benjamin Netanjahu gebildeten Koalition.

Das Gesetz macht den Weg dafür frei, dass Aryeh Deri in das Kabinett eintritt. Der Vorsitzende der ultraorthodoxen Schas-Partei soll Innen- und Gesundheitsminister werden und nach zwei Jahren das Amt des Finanzministers übernehmen. Deri war im Februar wegen Steuerhinterziehung zu einer zur Bewährung ausgesetzten Gefängnisstrafe verurteilt worden.

In einer Abmachung mit der Anklagevertretung war er kurz zuvor als Knesset-Abgeordneter zurückgetreten, und er versicherte, dass er kein hohes politisches Amt mehr anstrebe. Das Gericht verzichtete im Gegenzug darauf, ihm „moralische Verkommenheit“ zu bescheinigen – dies hätte ein siebenjähriges Politikverbot nach sich gezogen.

Nun ist Aryeh Deri einer der wichtigsten Koalitionspartner Netanjahus und von dessen Likud-Partei. Das Gesetz schwächt die Bestimmungen für Ministerernennungen dahin gehend ab, dass es nicht mehr erforderlich ist, zu klären, ob Deris Bewährungsstrafe „moralische Verkommenheit“ darstellt. Nicht nur die künftige Opposition kritisierte das Gesetz scharf. Auch Rechtsberater der Knesset und Generalanwältin Gali Baharav-Miara hatten Bedenken geäußert, weil das Gesetzesvorhaben klar auf Deri zugeschnitten sei.

Petition beim Obersten Gericht

Die „Bewegung für Qualitätsregierung in Israel“ reichte umgehend eine Petition beim Obersten Gericht ein. Zur Begründung schrieb die Organisation, das Gesetz beschädige das israelische Regierungssystem, weil es die ethischen Standards für die Eignung für Ministerämter absenke, und dies aufgrund von persönlichen Erwägungen und Koalitionsbedürfnissen. In Reaktion auf diese und weitere Petitionen verpflichtete das Oberste Gericht Netanjahu, Deri und die Generalanwältin am Dienstag dazu, sich zu der Frage zu äußern, warum das Gesetz notwendig sei und warum es sofort in Kraft treten müsse. Zugleich teilte das Gericht mit, dass einer vorübergehenden Ernennung Deris nichts im Wege stehe. Für die nächste Woche wurde eine Anhörung angesetzt.

Weiterhin ermöglicht das Gesetz es Bezalel Smotrich, dem Vorsitzenden der Partei „Religiöser Zionismus“, weiterer Minister innerhalb des vom Likud geführten Verteidigungsministeriums zu werden. Er soll dort die Zuständigkeit für die Zivilverwaltung im besetzten Westjordanland erhalten und hätte damit auch Kontrolle über den Siedlungsbau. Angesichts der ideologischen Ausrichtung des Siedlervertreters Smotrich hat dieses Vorhaben viel Kritik hervorgerufen.

Vor der Vereidigung am Donnerstag will die neue Koalition noch ein weiteres Gesetz verabschieden. Dieses soll Itamar Ben-Gvir, dem Vorsitzenden der Partei „Jüdische Stärke“ und künftigen Minister für Nationale Sicherheit, erweiterte Befugnisse über die Polizeiarbeit geben. Auch gegen die Ernennung des vorbestraften Ben-Gvir ist eine Petition eingereicht worden.