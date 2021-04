Geschlechterneutrale Sprache : Frankreichs Genderbann

Frankreich gilt manchen in Deutschland als Vorbild in der Debatte über die Gendersprache. Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat kürzlich angeregt, sich an dem französischen Verbot zu orientieren. Tatsächlich untersagt unser Nachbarland seit November 2017, in amtlichen Veröffentlichungen geschlechterneutrale Schreibweisen zu verwenden.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



In einer Dienstanweisung hat der damalige Premierminister Edouard Philippe verfügt, dass für alle zur Veröffentlichung im Gesetzesblatt „Journal Officiel“ bestimmten Dokumente die gültigen Rechtschreib- und Grammatikregeln beachtet werden müssten. Unterstriche und Sternchen werden damit verbannt. Auch Wortungetüme wie „député.e.s“ (Parlamentarier*innen) oder „électeur.rice.s“ (Wähler*innen) sind in der französischen Verwaltungssprache seither verboten.