Russland ehrt einen am Sonntag bei einem Bombenanschlag getöteten Kriegsblogger. Am Montag zeichnete Wladimir Putin Maxim Fomin, der als „Wladlen Tatarskij“ auftrat, postum mit dem „Mutorden“ aus. Diesen erkennt der Präsident gefallenen Soldaten zu. Über die Fassade eines Stadions im südwestlichen Rostow am Don läuft nun nächtens ein Zitat Fomins vor Russlands Trikolore: „Der Feind wird zerschlagen, der Sieg wird unser sein.“ In der besetzten ostukrainischen Stadt Donezk hängen Plakate mit einem weiteren Zitat, in dem Fomin verspricht, sein „Leben für unseren Sieg“ zu geben.

Der Anführer der „Wagner“-Miliz, Jewgenij Prigoschin, dem das Café gehört, in dem Fomin getötet wurde, bezeichnete „Tatarskij“ als „sakrales Symbol für den Kampf Russlands mit dem äußeren Übel“. Zudem plädierte Prigoschin für die Rückkehr der Todesstrafe für die am Dienstag in Moskau in Untersuchungshaft genommene Verdächtige: Man müsse die 26 Jahre alte Darja Trepowa „an die Wand stellen und ihr ein Loch in den Kopf bohren. Sie ist ein Feind. Ihre Arbeitgeber sind Feinde. Der Kampf gegen Feinde muss absolut erbarmungslos sein.“

Trepowa hatte Fomin die Büste übergeben, die explodiert sein soll. „So ein schöner Junge“, sagte Fomin noch über den behelmten Gipskopf. Ermittler machen die Ukraine für den „Terroranschlag“ verantwortlich, indes auch Mitstreiter des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalnyj. Das Newsportal „Fontanka“ berichtete nun unter Berufung auf das Verhör Trepowas, diese habe sich mittels ukrainischer Telegram-Kanäle informiert. Dabei sei sie an jemanden geraten, der sich als Aktivist vorgestellt habe. Trepowa sei vorgeschlagen worden, nach Kiew zu kommen und dort als Redakteurin zu arbeiten. Doch habe sie sich erst im „Kampf gegen russische Propaganda“ beweisen sollen.

Bombe in der Büste

Trepowa habe sich mit Fomin in einem Geschäft fotografieren lassen. Dann sei ihr auf Instruktionen über Telegram hin in Moskau von einem Taxifahrer ein Paket übergeben worden. Sie sei angewiesen worden, Fomin am Sonntag die Büste zu übergeben. Dafür sei ihr ein Flugticket für Montagabend nach Usbekistan gekauft worden, mit der Aussicht, sie von dort in die Ukraine zu holen. Auf die Frage, ob Trepowa von der Bombe in der Büste gewusst habe, habe sie geantwortet, ihr sei nichts Konkretes gesagt worden, „aber ich vermutete etwas Schlechtes“. Die Bombe sei per Anruf aus der Ferne gezündet worden. Bilder zeigen, dass sich Trepowa erst nach der Explosion vom Café entfernte. Am Montagmorgen wurde sie festgenommen.

Fomin blieb das einzige Todesopfer, doch wurden offiziell mehr als 40 weitere Personen verletzt. Dass Besucher hätten getötet werden sollen, auch Trepowa selbst, habe Letztere zu der Aussage gebracht, sie sei „hereingelegt“ worden. Die Explosion habe ihre „revolutionär-romantischen Ansichten“ beendet. In Moskau, so „Fontanka“, sage man, es seien womöglich viele wie Trepowa auf Telegram unterwegs, „niemand weiß, wie damit umzugehen ist“.

Am Dienstagabend behauptete eine „Nationale Republikanische Armee“, die „Aktion“ gegen den „Kriegsverbrecher“ Fomin „organisiert und durchgeführt“ zu haben, ohne Hilfe ausländischer Strukturen. Trepowa sei eine „Heldin“, Russland werde „frei sein“. Im August 2022 hatte der in der Ukraine exilierte russische Politiker Ilja Ponomarjow geäußert, eine solche Gruppe stehe hinter der damaligen Ermordung Darja Duginas, der Tochter des großrussischen Vordenkers Alexander Dugin. Belege für beide Selbstbezichtigungen fehlen.