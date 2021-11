Sturm auf das Kapitol : Gericht weist Trumps Antrag auf Geheimhaltung ab

Ein Bundesgericht in Washington hat entschieden, dass Akten der vorherigen amerikanischen Regierung an den Kongress übergeben werden dürfen. Der frühere Präsident Donald Trump will Einspruch einlegen.

Ein amerikanisches Bundesgericht hat den Antrag des früheren Präsidenten Donald Trump abgewiesen, Akten zur Erstürmung des Kapitols dem Kongress vorzuenthalten. Die Bundesrichterin aus dem Hauptstadtdistrikt Washington begründete ihre Entscheidung damit, dass die in der Verfassung gesicherten parlamentarischen Kontrollrechte gegenüber dem Recht auf Geheimhaltung Vorrang genössen. Die Entscheidung wurde am späten Dienstagabend veröffentlicht.

Das Gericht sei der Ansicht, dass das öffentliche Interesse es gestatte, „dem gemeinsamen Wunsch von Legislative und Exekutive nachzukommen, die Ereignisse zu untersuchen, die sich vor und am 6. Januar ereigneten, und Gesetze zu erwägen, um zu verhindern, dass sich solche Ereignisse jemals wiederholten“, schrieb Richterin Tanya Chutkan. Trumps „Haltung, dass er sich über den ausdrücklichen Willen der Exekutive hinwegsetzen kann, beruht auf der Annahme, dass seine exekutiven Befugnisse ,lebenslang gelten‘“, heißt es der 39 Seiten langen Begründung weiter. „Aber Präsidenten sind keine Könige, der Kläger ist nicht Präsident“.

Auf exekutives Privileg berufen

Trump hatte sich in seiner Klage gegen die Herausgabe auf das sogenannte exekutive Privileg berufen. Dieses erlaubt es einem Präsidenten, bestimmte Akten geheim zu halten. Konkret wollte er verhindern, dass das Nationalarchiv mehr als 770 Archivseiten an den parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses übergibt, bei denen es sich etwa um Aufzeichnungen seines ehemaligen Stabschefs Mark Meadows, seines ehemaligen Beraters Stephen Miller und des ehemaligen Rechtsberaters Patrick Philbin handelt. Trump wollte zudem die Herausgabe des „Daily Diary“ des Weißen Hauses blockieren – eine Aufzeichnung seiner Aktivitäten, Reisen, Briefings und Telefonate.

Zudem geht es um Memos an seine ehemalige Pressesprecherin Kayleigh McEnany, eine handschriftliche Notiz zu den Ereignissen vom 6. Januar und ein Entwurf seiner Rede bei einer Kundgebung vor der Kapitol-Erstürmung. Präsident Joe Biden hatte der Herausgabe zugestimmt. Es wird damit gerechnet, dass Trump in Berufung geht. Dessen Sprecher Taylor Budowich teilte per Twitter mit, der frühere Präsident werde weiterhin „die Verfassung und das Präsidentenamt verteidigen“. Die Frage des Exekutivprivilegs „sei dazu bestimmt, von den Berufungsgerichten entschieden zu werden“.

Der Untersuchungsausschuss lud am Dienstag McEnany, Miller und acht weitere ehemalige Mitarbeiter Trumps als Zeugen vor. Der Ausschuss „will jedes Detail darüber in Erfahrung bringen, was am 6. Januar und in den Tagen zuvor im Weißen Haus vor sich ging“, teilte der Ausschussvorsitzende Bennie Thompson mit. „Wir müssen genau wissen, welche Rolle der damalige Präsident und seine Mitarbeiter bei den Bemühungen spielten, die Auszählung der Wählerstimmen zu stoppen, und ob sie mit jemandem außerhalb des Weißen Hauses in Kontakt standen, der versuchte, den Ausgang der Wahl zu kippen“. Die vorgeladenen Zeugen hätten vermutlich „relevante Informationen“ über diese Frage.