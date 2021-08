Verfahren eingestellt : Gericht: Hafensperrung war nicht nur Salvinis Werk

Der frühere italienische Innenminister Matteo Salvini von der rechtsnationalen Partei Lega hat einen weiteren wichtigen Erfolg vor Gericht errungen. In Catania auf Sizilien ordnete der zuständige Richter Nunzio Sarpietro am Donnerstag die endgültige Einstellung des Verfahrens wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung und des Amtsmissbrauchs im Fall des italienischen Küstenwacheschiffes Gregoretti an. Die Gregoretti mit gut 130 aus Seenot geretteten Migranten an Bord hatte vom 27. bis zum 31. Juli 2019 auf Geheiß Salvinis nicht in den Hafen von Augusta im Südosten Siziliens einlaufen dürfen. Mit seiner Hafensperrung für private Seenotretter wie auch für Schiffe der Küstenwache hatte Salvini die anteilmäßige Übernahme der in Italien ankommenden Bootsmigranten durch EU-Partnerstaaten zu erzwingen versucht.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Im Falle eines Schuldspruchs hätten Salvini bis zu 15 Jahre Gefängnis gedroht. Schon nach einer Verurteilung in erster Instanz hätte Salvini außerdem kein politisches Wahlamt mehr ausüben dürfen, womit seine politische Laufbahn lange unterbrochen worden oder gar zu einem vorzeitigen Ende gekommen wäre. Richter Sarpietro folgte in seiner Urteilsbegründung der Argumentation der Verteidigung Salvinis, wonach der Minister die Sperrung aller Häfen des Landes für Schiffe mit geretteten Bootsmigranten an Bord nicht allein, sondern in voller Übereinstimmung mit anderen Kabinettsmitgliedern der damaligen Koalition von linkspopulistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Lega verfügt hatte.

Auch Ministerpräsident Conte wurde vernommen

Das Gericht in Catania hatte in der Sache auch den früheren Ministerpräsidenten Giuseppe Conte, den damaligen stellvertretenden Regierungschef Luigi Di Maio und Verkehrsminister Danilo Toninelli von der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung sowie Salvinis parteilose Amtsnachfolgerin im Innenressort, Luciana Lamorgese, vernommen. Salvini sei „in keiner Weise ein Verhalten anzulasten, aus welchem die Freiheitsberaubung von Migranten über einen juristisch relevanten Zeitraum hinweg resultiert“ habe, heißt es in der Urteilsbegründung.

Salvini äußerte „große Zufriedenheit“ über den Richterspruch: „Nach so vielen persönlichen Beleidigungen und politischen Angriffen wird mein Verhalten als Leiter des Innenministeriums nun schwarz auf weiß als korrekt anerkannt.“ Salvinis Rechtsanwältin, die Lega-Senatorin Giulia Bongiorno, zeigte sich überzeugt, dass der deutliche Richterspruch von Catania „unausweichlich“ auch Auswirkungen auf das in Palermo anhängige Verfahren im Fall des Schiffs der Hilfsorganisation Open Arms haben werde. Auch dabei geht es um den Vorwurf der Freiheitsberaubung und des Amtsmissbrauchs.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Die Open Arms war im August 2019 mit gut 160 Bootsmigranten an Bord drei Wochen lang auf offener See blockiert, davon sieben Tage vor der Hafeneinfahrt der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa. In diesem Fall hat der zuständige Richter Lorenzo Iannelli nach mehreren Anhörungen die Eröffnung des Hauptverfahrens verfügt und diese auf den 15. September festgesetzt. Mit seiner Entscheidung vom Mai war der Richter dem Antrag der Staatsanwaltschaft in der sizilianischen Hauptstadt gefolgt.

Salvini war bei allen Anhörungen in Catania wie auch in Palermo persönlich anwesend, während die anderen ehemaligen und gegenwärtigen Kabinettsmitglieder ihre Aussagen über Videoschaltungen machten. Auch zum Abschluss der Vorermittlungen im April war Salvini eigens in den für die großen Prozesse gegen die Mafia Mitte der achtziger Jahre errichteten Gerichtsbunker in Palermo gekommen. Bei beiden Verfahren sagte Salvini, er werde „erhobenen Hauptes“ vor seine Richter treten. Er bekräftigte seine Überzeugung, er habe im Namen der gesamten Regierung nach Recht und Gesetz sowie im Interesse der Nation gehandelt. Mit seiner Politik der Hafensperrung vom Sommer 2019 für Rettungsschiffe habe er „die Sicherheit und Würde Italiens“ verteidigt.

Mehr zum Thema 1/

Während die Gefahr einer Verurteilung durch das Gericht in Palermo weiterhin besteht, versucht Salvini aus den Verfahren gegen ihn politischen Nutzen zu ziehen. Seiner Amtsnachfolgerin Lamorgese wirft Salvini vor, in der gegenwärtig wieder zugespitzten Migrationskrise zu versagen, und fordert deren Entlassung durch Ministerpräsident Mario Draghi.