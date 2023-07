Die nächsten Präsidentenwahlen in Brasilien werden ohne den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro stattfinden. So zumindest sieht es das Urteil des Obersten Wahlgerichts (TSE) in Brasilien vor. Fünf von sieben Richtern sprachen sich in einem am Freitag abgeschlossenen Prozess dafür aus, den 68 Jahre alten Bolsonaro wegen Machtmissbrauchs und Missbrauchs der staatlichen Medien bis 2030 von jeglichen öffentlichen Ämtern auszuschließen.

Grundlage für das Urteil war eine Rede vor ausländischen Botschaftern und diplomatischen Vertretern im Juli des vergangenen Jahres, in der Bolsonaro die Zuverlässigkeit des elektronischen Wahlsystems ohne Grundlage angezweifelt hatte. Die Rede war über den staatlichen Fernsehkanal live übertragen worden und hatte anschließend in den digitalen Medien ein großes Echo ausgelöst.

Der Berichterstatter des Prozesses sagte, Bolsonaro habe das Treffen mit den Botschaftern genutzt, um „Zweifel zu verbreiten und Verschwörungstheorien anzuregen“. Außer den beiden von Bolsonaro eingesetzten Richtern des TSE folgten alle dieser Argumentation. Bolsonaro kündigte an, beim Verfassungsgericht Berufung gegen das Urteil einzulegen. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass die oberste Gerichtsinstanz des Landes das Urteil des TSE umstoßen würde.

Bolsonaro: „Messerstich in den Rücken“

Während seiner gesamten Amtszeit hatte Bolsonaro wiederholt versucht, das Vertrauen in das Wahlsystem zu untergraben. Nach der verlorenen Stichwahl im vergangenen Oktober hat Bolsonaro seine Niederlage gegen den heutigen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva nie klar eingestanden. In der Folge kam es zu Protesten von radikalen Bolsonaro-Anhängern im ganzen Land, die das Wahlergebnis nicht akzeptieren wollten und vor den Militäreinrichtungen des Landes ein Eingreifen der Armee forderten. Die Proteste eskalierten am 8. Januar, als ein Mob von radikalen Anhängern des Rechtsnationalisten das Regierungsviertel in Brasilia verwüstete.

Nach dem Gerichtsurteil am Freitag sprach Bolsonaro von einem „Messerstich in den Rücken“, kritisierte das Verhalten der Justiz, die er schon während seiner Amtszeit und im Wahlkampf kontinuierlich attackiert hatte, und gab sich kämpferisch. Er werde weiter daran arbeiten, die rechte Politik in Brasilien voranzutreiben. Allerdings ist das am Freitag erfolgte Urteil nichts im Vergleich zu dem, was Bolsonaro rechtlich noch bevorstehen könnte. Gegen den früheren Präsidenten laufen eine ganze Reihe von Ermittlungen, die zu Strafverfahren führen könnten. Unter anderem geht es dabei auch um Bolsonaros mögliche Verantwortung für die Vorfälle am 8. Januar. In dieser Sache wurde auch eine parlamentarische Untersuchungskommission gebildet.

Viele Anhänger Bolsonaros sind empört über das Urteil. Es bedeutet, dass Bolsonaro bei den nächsten Präsidentenwahlen im Jahr 2026 nicht zugelassen sein wird. Auch die Ausübung anderer öffentlicher Ämter ist ihm untersagt. Trotzdem bleibt Bolsonaro die populärste Figur in Brasiliens politischer Rechten. Selbst wenn er nicht bei Wahlen antreten darf, dürfte vorläufig kein Weg an ihm vorbeiführen, sind Beobachter überzeugt. Seine treue Anhängerschaft ist mit dem Urteil nicht verschwunden. Das Urteil könnte ihm gar helfen, einen Teil der bröckelnden Popularität zu bewahren. Darüber hinaus ist Bolsonaro Ehrenpräsident seiner Liberalen Partei, die immerhin die stärkste Fraktion im sehr fragmentierten Abgeordnetenhaus stellt.

Gleichzeitig dürfte das Urteil in der Rechten einen Kampf um das Erbe der Bolsonaro-Wählerschaft auslösen. Als mögliche Erben gelten einzelne Gouverneure wichtiger Bundesstaaten, die an der Seite Bolsonaros in ihre Ämter gewählt wurden, in denen sie sich profilieren können. Immer wieder genannt wird auch Bolsonaros 41 Jahre alte Frau Michelle, die politisch unerfahren ist, als First Lady jedoch gerade in evangelikalen Kreisen große Popularität gewonnen hat. „Unser Traum ist lebendiger denn je“, schrieb sie nach dem Urteil in den digitalen Medien.