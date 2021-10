Georgien : Ist Saakaschwili zurück?

Micheil Saakaschwili, Georgiens Anführer der „Rosenrevolution“ und Präsident von 2004 bis 2013, liebt große Auftritte. Ein solcher ist ihm am Freitag wieder gelungen. Es ist fast schon gleichgültig, ob Saakaschwili wirklich in sein Heimatland zurückgekehrt ist, wie er und seine Mitstreiter behaupten, oder nicht, wie die Regierung in Tiflis beteuert. Denn Saakaschwili hatte vor den Kommunalwahlen an diesem Samstag – die landestypisch buchstäblich hart umkämpft sind – alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die Gegner in Wut gebracht.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Die Regierungspartei Georgischer Traum und Saakaschwilis Vereinte Nationale Bewegung (UNM) stehen einander so hasserfüllt gegenüber, dass regelmäßig internationale Akteure vermitteln müssen; westliche versteht sich, denn mit Russland, das auf einem Fünftel Georgiens Truppen stationiert hat, ist man verfeindet, und Saakaschwili stellt Georgiens starken Mann, den Georgischer-Traum-Gründer und Milliardär Bidsina Iwanischwili, stets als russische Marionette dar.

Saakaschwili sei ein „Clown“

Seine Heimat hatte Saakaschwili 2013 verlassen, als gegen ihn etliche Strafverfahren eröffnet wurden. Mittlerweile ist der frühere Präsident zu zwei Haftstrafen verurteilt worden; die georgische Staatsangehörigkeit hat er verloren, ist nun ukrainischer Staatsbürger. In der Ukraine, wo er studiert hatte, wirkte Saakaschwili als Gouverneur von Odessa und leitet aktuell einen Nationalen Reformrat. Er mischt sich aus dem Exil oft in die georgische Politik ein, bisher aber ohne großen Erfolg: Seine UNM konnte gegen Iwanischwilis Übermacht nicht gewinnen, und Unmut über Saakaschwilis bleibenden Einfluss führte gar zur Spaltung der UNM. Anfang der Woche verkündete der 53 Jahre alte Heißsporn, dass er ein Flugticket für diesen Samstag von Kiew nach Tiflis gekauft habe. Georgiens Ministerpräsident Irakli Garibaschwili gab an, „dieser Feigling“ werde sofort in Haft genommen. Aus dem Europäischen Parlament wurde Saakaschwili aufgerufen, auf die Rückkehr zu verzichten, um die Lage im Land nicht noch zu verschärfen.

Am Freitagmorgen verblüffte Saakaschwili Freund und Feind mit einem Video auf Facebook: „Guten Morgen Georgien, acht Jahre sind vergangen“, sagte er darin vor nächtlicher Kulisse, gab an, in Batumi zu sein (einer Küstenstadt nahe der türkischen Grenze), und rief dazu auf, bei den Wahlen für die UNM oder wenigstens für eine „echte Oppositionspartei“ zu stimmen. Für Sonntag rief Saakaschwili die Georgier zu Demonstrationen auf. Die Regierung beteuerte, Saakaschwili habe die Grenze nicht überquert. Der Georgische Traum bezeichnete das Video als gefälscht: Es sei in der westukrainischen Stadt Truskawez aufgenommen worden, Saakaschwili sei ein „Clown“.

Dagegen beteuerte die UNM, ihr Gründer sei „wirklich zurück“, auch wenn man nicht wisse, wie er ins Land gekommen sei. Bald kamen auch aus Washington mahnende Worte: Saakaschwilis Rückkehr sei kaum „nützlich“, sagte die Senatorin Jeanne Shaheen, eine Demokratin aus New Hampshire, die nach eigenen Angaben die Niederlage der UNM „in freien und fairen“ Parlamentswahlen 2012 beobachtet hatte.