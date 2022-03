Georgien und die Ukraine : Der eigene Krieg ist wieder gegenwärtig

In anderen Zeiten hätte diese Meldung allenfalls einen kleinen Kreis georgischer Milchbauern und russischer Lebensmittelhändler interessiert: Zwischen Russland und Georgien sei eine Einigung erzielt worden, laut der fünfzehn georgische Unternehmen künftig Milch und Milchprodukte nach Russland exportieren dürfen, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti am 5. März.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Am zehnten Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine versetzte das Georgier und Ukrainer in helle Aufregung. Das ukrainische Außenministerium verurteilte „die Förderung von Handelsbeziehungen mit Russland, dessen Streitkräfte friedliche ukrainische Städte mit Bomben und Raketen angreifen“, und der Fraktionsvorsitzende der Präsidentenpartei im ukrainischen Parlament David Arachamija – selbst georgischer Herkunft – sprach gar von einem „hinterhältigen Verrat“ Georgiens an der Ukraine. In Georgien attackierte die Opposition die Regierung als prorussisch, während die wiederum der Opposition vorwarf, sie diskreditiere mit solcher Kritik das ganze Land.