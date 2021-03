Vereinigte Staaten : Georgias Angriff auf das Wahlrecht

„Krank“ und „unamerikanisch“: So bezeichnete Präsident Joe Biden am Freitag das neue Wahlrechtsgesetz in Georgia. Er kündigte an, dass das Justizministerium die neuen Regelungen prüfen werde – auch, wenn es hier rechtlich wenig Spielraum gibt. Eine „Grausamkeit“ habe der republikanische Gouverneur Brian Kemp da unterzeichnet, so Biden. Das neue Gesetz sei allein dazu gedacht, Menschen vom Wählen abzuhalten.

Es bedeute „Jim Crow im 21. Jahrhundert“, sagte Biden. So wurden die rassistischen Sondergesetze in den Südstaaten genannt, die Schwarze in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter anderem vom Wählen abhielten. Am Donnerstag hatte Kemp das neue Gesetz unterzeichnet. Fotos zeigten ihn dabei umringt von anderen republikanischen Politikern – und vor einem großen Gemälde der Callaway-Plantage, auf der im 19. Jahrhundert Hunderte Menschen versklavt wurden, wie unter anderem die Zeitung „Philadelphia Inquirer“ herausstellte.