Trump über Floyd-Demonstranten : „Kann man nicht einfach auf sie schießen?“

Donald Trump wollte 2020 in die Menge schießen lassen, als Hunderte auch in Washington nach dem Tode George Floyds demonstrierten. Das berichtet der frühere amerikanische Verteidigungsminister Mark Esper in seinen Memoiren.

Surreal sei die Situation gewesen, schreibt der frühere amerikanische Verteidigungsminister Mark Esper in seinen Memoiren. Er meint eine Szene im Oval Office des Weißen Hauses. Es ist die erste Juniwoche im Jahr 2020. In ganz Amerika entlädt sich in teils gewaltsamen Protesten die Wut über den Tod des Schwarzen George Floyd in Minneapolis, der stirbt, nachdem ein Polizist bei einer Kontrolle minutenlang auf seinem Hals gekniet hat. Tagsüber gehen Hunderttausende auf die Straße, nachts kommt es zu Plünderungen, Vandalismus und Schießereien.

Hunderte Demonstranten versammeln sich auch immer wieder vor dem Weißen Haus. Da sitzt damals noch Präsident Donald Trump – und der soll gesagt haben: „Kann man nicht einfach auf sie schießen? Ihnen in die Beine schießen oder so?“ Das schreibt der damalige Verteidigungsminister Esper in seinen Memoiren, wie das Nachrichtenportal „Axios“ berichtet.

Esper schreibt: Es „war surreal, vor dem Resolute Desk im Oval Office zu sitzen, mit dieser Idee, die im Raum hing, und der Präsident mit rotem Gesicht, der sich lautstark über die laufenden Proteste in Washington beschwerte“. Die gute Nachricht sei, dass es „keine schwere Entscheidung“ war, das nicht zu tun, so Esper weiter. Die schlechte Nachricht: „Ich musste einen Weg finden, Trump davon abzuhalten ohne das Chaos zu verursachen, das ich vermeiden wollte.“

Espers Bruch mit Trump

Esper bestätigt damit, was Michael Bender von der „New York Times“ im vergangenen Jahr berichtete. Bender schrieb in seinem Buch „Frankly, We Did Win This Election“, dass Trump gesagt habe, er wolle, dass das Militär die Demonstranten der Black-Lives-Matter-Bewegung „verprügele“, und dass er mehrmals gesagt habe: „Schießt einfach auf sie.“

Für Esper ist es das Thema, über das er schließlich auch mit Trump brach: den Umgang mit Demonstranten in den Vereinigten Staaten. Als es vielerorts zu Ausschreitungen kam, wollte Trump die Streitkräfte des Landes einsetzen. Esper wandte sich am 3. Juni 2020 öffentlich dagegen, den sogenannten Insurrection Act anzuwenden. Fünf Monate später, nach der verlorenen Wahl, entließ ihn der Präsident schließlich.

Espers Memoiren „Ein heiliger Eid – Erinnerungen eines Verteidigungsministers in außergewöhnlichen Zeiten“, die am 10. Mai erscheinen, versprechen viele Details über die Person Trumps im Weißen Haus aus dessen engstem Kreis. Laut „Axios“ wurde das Buch als Teil des Freigabeprozesses ganz oder teilweise von fast drei Dutzend Viersternegenerälen überprüft. Eine Klage gegen das Ministerium, dem er einst vorstand, hatte Esper im Februar zurückgezogen, nachdem das Pentagon einen Großteil der Schwärzungen zurückgezogen hatte. Zuvor hatte Esper dem Pentagon vorgeworfen, „unter dem Deckmantel der Klassifizierung“ wichtiger Informationen mehr als fünfzig Seiten unzulässigerweise blockiert zu haben.

Wie angespannt Trump während der Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung war, zeigt auch eine Szene, die die Journalisten der New York Times, Jonathan Martin and Alexander Burns, in ihrem am Dienstag erscheinenden Buch über die Nachwirkungen der Trump-Zeit für Amerika beschreiben. In einem Telefonat mit den Gouverneuren habe der damalige Präsident einen „Nervenzusammenbruch“ gehabt. „Der Präsident war es anscheinend leid, sich als Opfer von Kräften zu fühlen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen. Er wollte das Sagen haben, und er wollte, dass die Öffentlichkeit weiß, dass er das Sagen hat.“ Trump habe die Demonstranten als „Terroristen“ bezeichnet und von den Gouverneuren „Vergeltung“ gefordert.