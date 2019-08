Generalstreik legt Stadt lahm : Ein Stich ins Herz Hongkongs

Cecilia Pat ist sauer auf ihren Sohn, weil er am Morgen zur Arbeit gegangen ist. Trotz des Generalstreiks in Hongkong. „Ich habe gesagt, wenn du arbeiten gehst, werde ich zwei Monate lang nicht für dich kochen“, sagt Frau Pat. Sie ist 59 Jahre alt, Aktienhändlerin und eine überzeugte Anhängerin der Protestbewegung. Ihr Sohn ist Banker – und anderer Meinung.

Cecilia Pat steht im Stadtteil Wong Tai Sin inmitten Tausender junger Leute in schwarzen T-Shirts. Sie haben sich hier versammelt, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Später wird die Polizei sie mit Tränengas vertreiben, wie so oft in den vergangenen Wochen. Doch an diesem Montag geht es um mehr. Es geht den Aktivisten darum, die Achillessehne Hongkongs freizulegen, um noch mehr Druck auf die Regierung auszuüben. Sie wollen zeigen, wie verwundbar die Wirtschaft, das Herz Hongkongs, ist. Und es geht ihnen darum zu zeigen, dass nicht nur Schüler, Studenten und Freizeitdemonstranten ihre Forderungen unterstützen, die nur am Wochenende auf die Straße gehen. Zahlreiche Gewerkschaften haben für Montag zum Generalstreik aufgerufen. Es ist der erste Generalstreik in Hongkong seit mehr als fünfzig Jahren.

Seine sichtbarsten Spuren hinterlässt er am Flughafen. Viele Fluglotsen und Mitarbeiter des Bodenpersonals, ebenso wie Piloten und Stewardessen der Hongkonger Fluggesellschaft Cathy Pacific sind in den Ausstand getreten. Mehr als 230 Flüge müssen gestrichen werden. Auch in der Innenstadt herrscht Verkehrschaos. Es ist nicht schwer, eine Stadt wie Hongkong lahmzulegen. Es reicht, den U-Bahn-Verkehr zwischen der Insel Hongkong und dem übrigen Stadtgebiet zu unterbrechen. Und einen der drei Unterseetunnel zu blockieren. Um halb acht Uhr morgens kommt es an unzähligen U-Bahnhöfen überall in der Stadt plötzlich zu „Türstörungen“. Aktivisten legen sich in die Eingänge der U-Bahnen oder verhindern das Schließen der Türen mit Regenschirmen und Wasserflaschen. Immer und immer wieder. Auf sieben Linien wird der Verkehr daraufhin eingestellt. Über Stunden.

Viele Unternehmen, darunter internationale Konzerne, haben für diesen Fall vorgesorgt und ihre Mitarbeiter aufgefordert, von zu Hause zu arbeiten. Andere haben ihrem Personal erlaubt, sich für den Generalstreik krank zu melden. Ohne Attest. Die meisten aber haben einfach Urlaub eingereicht – es ist die Hongkonger Art zu streiken. Überall in der Stadt bleiben Geschäfte und Restaurants geschlossen. Auch Starbucks- und H&M-Filialen. Den Verwaltungsmitarbeitern hat die Regierung dagegen gedroht, dass ihnen die Neutralitätspflicht verbiete, an regierungskritischen Veranstaltungen teilzunehmen. Die Behörden sind angewiesen, nicht erschienene und krankgemeldete Mitarbeiter zu melden.

„An der Schwelle einer sehr gefährlichen Situation“

„Hongkong ist eine Stadt des Geldes“, sagt ein Unternehmensberater, der sich ebenfalls unter die Demonstranten in Wong Tai Sin gemischt hat. „Für die Leute hier ist es das Wichtigste im Leben, Geld zu verdienen. Ihnen z“ Trotzdem hat er sich dem Streik angeschlossen. Damit wolle er die „sogenannten radikalen“ Aktivisten unterstützen, die anders als er große Risiken eingingen, wenn sie sich an vorderster Front Kämpfe mit der Polizei lieferten. „Alle meine Freunde denken so“, sagt der Mann, der sich als Anson vorstellt.

Über die gleichen Aktivisten, die Anson unterstützen will, sagt am Morgen Regierungschefin Carrie Lam, deren „heimliche Motive werden Hongkong zerstören“. Die Stadt sei „an der Schwelle einer sehr gefährlichen Situation“. Die radikalen Methoden der Aktivisten würden auf einen Pfad zusteuern, von dem es kein Zurück mehr gebe. Mit keinem Wort allerdings geht sie auf die Forderungen der Demonstranten ein, von denen viele Hongkonger glauben, das nur sie noch zu einer Beruhigung der Lage führen könnten. Zum Beispiel die Einrichtung einer unabhängigen Kommission zur Untersuchung mutmaßlicher Polizeigewalt. Und eine Amnestie für die festgenommenen Demonstranten. 500 sind es inzwischen nach Polizeiangaben. Montag sind mehr als 80 hinzugekommen.