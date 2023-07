Gendern in Österreich : Was heißt hier „normal denkend“?

Losgetreten hat die Debatte, die Österreich seit Tagen in Wallung bringt, eine Regionalpolitikerin. Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, veröffentlichte einen Beitrag, der sich vorderhand mit dem Gebrauch von Gender-Satzzeichen in amtlichen Dokumenten befasst. Die Politikerin der christdemokratischen ÖVP wird seitens der politischen Linken für ihre im Frühjahr gebildete Koalition mit der rechten FPÖ ohnehin kritisiert.

Ein konkreter Stein des Anstoßes ist (unter anderen), dass in der Vereinbarung der beiden Parteien dem Gendern eine Absage erteilt wird. Nun legte Mikl-Leitner dar, dass in Niederösterreich schon seit Jahren unter Berufung auf die bisherige Regelung des Rats für deutsche Rechtschreibung gelte, dass „Genderstern“, „Gender-Gap“ und „Genderdoppelpunkt“ in der Landesverwaltung nicht verwendet werden sollten. Die Regierungschefin bekundet Verwunderung über die Aufregung darüber, dass das eben so bleiben soll.