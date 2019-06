Frankreich : Missbrauchsvorwürfe gegen drei Brüder von Taize

Aktualisiert am

Die Männer der christlichen Gemeinschaft im französischen Burgund sollen vor Jahrzehnten Jugendliche sexuell missbraucht haben. Zuletzt reisten 70.000 junge Menschen aus ganz Europa in den Ort.

In der christlichen Gemeinschaft von Taize gibt es Hinweise, dass drei Mitglieder vor Jahrzehnten Jugendliche sexuell missbraucht haben. Das machte die Gemeinschaft am Dienstagabend öffentlich. Demnach haben sich fünf Betroffene an die im französischen Burgund ansässige Gemeinschaft gewandt. Es gehe um jeweils ein oder zwei Fälle sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige aus den 1950er bis 1980er Jahren. Hinweise auf Vergewaltigungen bestünden nicht, sagte ein Sprecher.

Zwei der beschuldigten Männer sind den Angaben zufolge seit mindestens 15 Jahren tot, der dritte lebt weiterhin in Taize. Er sei bereits „seit längerem“ nicht mehr an der Organisation der Taize-Jugendtreffen beteiligt. Zur Nationalität von Beschuldigten und Opfern machte die ökumenische Gemeinschaft unter Verweis auf den Persönlichkeitsschutz keine Angaben.

In Rücksprache mit den Betroffenen, die sich teilweise bereits vor mehreren Jahren an die Gemeinschaft wandten, wurde jetzt die Staatsanwaltschaft informiert, wie der Leiter der Gemeinschaft, Frere Alois, mitteilte.

Mehr zum Thema 1/

„Diese Offenlegung ist Teil unserer Suche nach Wahrhaftigkeit, die damit begonnen hatte, dass wir den Betroffenen zuhören.“ Die Sorge um die Opfer stehe im Mittelpunkt, zugleich wolle er möglichen weiteren Opfern Mut machen, sich zu melden, so Frere Alois weiter. „Wir werden ihnen zuhören und sie bei den Schritten unterstützen, die sie unternehmen möchten.“ Die Gemeinschaft kündigte an, ihre Präventionsarbeit auszuweiten. Es gehe darum, alle „wirksam zu schützen, die uns dadurch, dass sie nach Taize kommen, ihr Vertrauen schenken“.

Auf der Internetseite verweist die Gemeinschaft auf unabhängige Opferberatungen. 2010 wurde eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, über die Verdachtsfälle gemeldet werden können. Zudem hat die Gemeinschaft einen Bruder und mehrere Männer und Frauen außerhalb der Gemeinschaft als Ansprechpersonen benannt. Darüber werde jeder Besucher von Taize beim Beginn seines Aufenthalts informiert, so der Taize-Sprecher.

Seit den 1970er Jahren kommen jedes Jahr Tausende Jugendliche aus Frankreich, Deutschland und ganz Europa nach Taize. Zuletzt waren es jährlich rund 70.000. Viele nehmen für mehrere Tage oder Wochen am geistlichen Programm der Gemeinschaft teil. Neben Gebeten und Gottesdiensten steht der Austausch über religiöse Fragen im Zentrum.