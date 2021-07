Geisterstadt Varoscha : Scharfe Kritik an Erdogans Vorgehen auf Zypern

Der türkische Präsident Erdogan kündigte am Dienstag im Norden Zyperns an, die Geisterstadt Varoscha zu öffnen. Die internationale Gemeinschaft kritisiert die Pläne der Türkei für eine Zweistaatenlösung.

Äußerungen, die der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag auf einem Besuch in dem seit 1974 von der Türkei kontrollierten Nordteil Zyperns getroffen hatte, sorgen nicht nur bei der zyprischen Regierung und in Griechenland für deutlichen Widerspruch. Erdogan hatte dabei die Öffnung der seit fast einem halben Jahrhundert ein Dasein als Geisterstadt fristenden einstigen Touristenhochburg Varoscha angekündigt. „Das Leben in Maras wird wieder beginnen“, hatte Erdogan gesagt und dabei den türkischen Ortsnamen benutzt. Der türkische Präsident sprach von einer „neuen Ära“ für die Stadt, „von der alle profitieren“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in der türkischen Haltung zu Zypern einen Rückschlag für die Friedensbemühungen für die geteilte Insel. Man habe im türkisch-griechischen Verhältnis in letzter Zeit einige kleine Fortschritte erreicht, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin und verwies auf die Entspannung im Streit um Gasexplorationen im östlichen Mittelmeer. „Das wird jetzt erschwert, dass gerade mit Blick auf Zypern der türkische Präsident abweichend von den UN-Resolutionen ausschließlich auf eine Zweistaatenlösung setzt“, kritisierte sie. Griechenlands Außenminister verschärfte zuvor den Ton: „Illegal“ sei die Politik der Türkei, sagte Nikos Dendias in einem Gespräch mit dem EU-Außenpolitikbeauftragten Josep Borrell.