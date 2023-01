Aktualisiert am

Annäherung an Meloni

Europäische Konservative : Annäherung an Meloni

Kontaktpflege: Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber am 11. November bei Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Bild: Action Press

Anfang Januar flog Manfred Weber nach Rom. Der Partei- und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), ein CSU-Mann, nahm an der Beisetzung des emeritierten Papstes Benedikt teil. Noch wichtiger war allerdings ein Termin im Palazzo Chigi, dem Sitz der Regierungschefin. Giorgia Meloni ließ an­schließend ein Bild mit Weber verbreiten, das beide bei einer herzlichen Begrüßung zeigt.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Es war ihr zweites Treffen in zwei Monaten, offenbar stimmte die Chemie. Zwischendurch kommunizieren sie per Whatsapp. In Brüssel und Straßburg ha­ben die Näherungsversuche sogleich zu Kritik geführt, wie weiland schon Webers Wahlkampf für Silvio Berlusconi.