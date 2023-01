Aktenfund beim Präsidenten : Biden übt sich in Schadensbegrenzung

Joe Biden am Mittwoch in Washington Bild: EPA

Es vergingen keine 24 Stunden, bis die Republikaner demonstrierten, wie sie ihre neue Mehrheit im Repräsentantenhaus nutzen werden. James Comer, Vorsitzender des Kontrollausschusses der ersten Kongresskammer, teilte mit, das Gremium werde Joe Bidens Versäumnis, Akten aus seiner Amtszeit als Vizepräsident dem Nationalarchiv zu übergeben, untersuchen. In einem Schreiben an die Rechtsabteilung des Präsidialamtes schrieb der Republikaner, der Ausschuss fordere alle Informationen des Weißen Hauses über den Vorgang an.

Kevin McCarthy, Sprecher des Repräsentantenhauses, zeigte sich empört: Die Demokraten glaubten, über dem Gesetz zu stehen und die amerikanische Öffentlichkeit anlügen zu können, sagte er am Dienstag bei einem Auftritt im Sender „Fox News“. Er erinnerte daran, der Fund der Akten habe sich am 2. November vergangenen Jahres zugetragen, also sechs Tage vor den Kongresswahlen. Warum habe es keine FBI-Durchsuchung bei Biden gegeben, fragte er mit Blick auf die Razzia im vergangenen Sommer in Mar-a-Lago, im Anwesen des früheren Präsidenten Donald Trump in Florida, wo die Bundespolizei kistenweise Akten sicherstellte, darunter Hunderte Verschlusssachen.