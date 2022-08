Geheime Dokumente : Trump steht nicht über dem Gesetz

Razzia in Mar-a-Lago : FBI beschlagnahmte in Trumps Wohnsitz „streng geheime“ Dokumente

Bei der Razzia in Trumps Wohnsitz in Mar-a-Lago wurde eine erhebliche Anzahl an geheimen Dokumenten gefunden. Der frühere Präsident wird verdächtigt, gegen das Spionagegesetz verstoßen zu haben.