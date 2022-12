Geheimdienst in Sorge : Droht Moldau ein russischer Angriff?

Was der moldauische Ge­heimdienstchef Alexandru Musteata am Montag in ei­nem Fernsehinterview sagte, klang alarmierend: „Die Frage ist nicht, ob Russland einen neuen Angriff in Richtung Moldau macht, sondern wann das passiert: entweder Anfang des Jahres, im Januar, Februar, oder später im März, April.“

Solche Befürchtungen hatte es in Moldau schon in den ersten Wochen des russischen Angriffs auf die Ukraine im Frühjahr gegeben. Damals richteten sich die besorgten Blicke in den Süden des Landes. Es wurden ein Angriff der russischen Streitkräfte auf die ukrainische Hafenstadt Odessa und Landungsversuche an dem schmalen Landstreifen erwartet, der Moldau von der Schwarzmeerküste trennt. Von dort ist es ein Katzensprung nach Transnistrien, einen Landstreifen mit überwiegend russischsprachiger Bevölkerung, der sich während des Zerfalls der Sowjetunion von Moldau unabhängig erklärt hat und seit Kämpfen 1992 nicht von der moldau­ischen Regierung kontrolliert wird. Durch Transnistrien hätten die Angreifer rasch tief in den Westen der Ukraine vorstoßen können.

In Transnistrien stehen bis heute russische Soldaten

Auch Moldau selbst hätte den russischen Truppen schutzlos offen gestanden. In Transnistrien stehen bis heute etwa 1500 russische Soldaten – die Reste der 14. Armee der Sowjetunion, die 1992 aufseiten der Separatisten in den Sezessionskrieg eingegriffen hat. Deren Kampfkraft wird von westlichen Fachkräften zwar als gering eingeschätzt, aber zusammen mit den Einheiten des international nicht anerkannten Transnistriens sind sie in etwa gleich stark wie die Armee Moldaus. Diese hat 6500 Soldaten, deren Ausrüstung überwiegend aus veralteten Erbstücken der sowjetischen Armee besteht. Von Süden vor­rückenden russischen Truppen hätten die Moldauer nichts entgegensetzen können. Diese Gefahr ist jedoch nicht mehr akut, seit die Ukrainer im Frühling die rus­sischen Truppen vor Mykolajiw zurück­geworfen und im Juni auch die Schlangeninsel an der ukrainisch-rumänischen Grenze im Schwarzen Meer zurückerobert haben.

Dass Geheimdienstchef Musteata nun von einer Gefahr für Moldau spricht, hat Gründe im Norden. Der Oberkommandierende der russischen Streitkräfte, Waleryj Saluschnyj, hat vergangene Wo­che davon gesprochen, dass er kommendes Jahr einen zweiten Versuch Russlands für möglich hält, Kiew von Norden aus Belarus einzunehmen. Dann könnten die russischen Truppen versuchen, „ei­nen Korridor nach Transnistrien zu schaffen“, sagt Moldaus Geheimdienstchef. Seine Äußerungen sorgten in seinem Land wie international für erheb­liches Aufsehen. Der Geheimdienst sah sich deshalb zu einer Klarstellung genötigt: Musteata habe nicht von einer akuten Gefahr, sondern von einem möglichen Szenario gesprochen, dessen Verwirklichung vom Kriegsverlauf in der Ukraine abhänge. Russland habe seinen Plan, eine Landverbindung mit Transnistrien herzustellen, nicht aufgegeben.

Moldau verändert seine Kommunikation

Allerdings zeigt Musteatas Äußerung eine Veränderung in der Kommunikation der moldauischen Führung. Im Frühjahr hat sie ihre Sorgen vor einem unmittel­baren Übergreifen des Kriegs gegen die Ukraine auf moldauisches Gebiet nicht so offen ausgesprochen. In einer Lage, in der Zehntausende ukrainische Flüchtlinge nach Moldau kamen, lag ihr daran, jede Form von Panik zu vermeiden. Für diese Zurückhaltung gab es auch innenpolitische Gründe. Die moldauische Gesellschaft ist gespalten: Ein Teil orientiert sich nach Westen, ein anderer nach Russland, keiner von beiden hat eine Mehrheit. Präsidentin Maia Sandu ist prowestlich, hat sich aber schon vor ihrer Wahl Ende 2020 bemüht, den geopoli­tischen Graben in der moldauischen Be­völkerung zuzuschütten.

Seit dem Herbst reagiert die Regierung jedoch mit zunehmender Entschiedenheit auf Moskaus Versuche, Moldau zu destabilisieren. Zudem ist Moldau von den russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Energieversorgung betroffen: Nach Treffern in der Ukraine waren wegen der Verknüpfung der Stromnetze beider Länder auch Teile Moldaus schon ohne Strom. Noch haben die von Russland unterstützten Proteste wenig Zulauf, obwohl die Lage im ärmsten Land Europas für viele Menschen dramatisch ist.

Das liegt in erster Linie daran, dass die Führer der prorussischen Kräfte durch Korruption diskreditiert sind. Hauptorganisator der Proteste ist die Partei des nach Israel geflohenen Geschäftsmannes Ilan Schor, der als Hauptorganisator ei­nes groß angelegten Betrugs an den moldauischen Banken zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist; dabei wa­ren von 2012 bis 2014 etwa eine Milliarde Euro gestohlen worden. Vergangene Wo­che haben die moldauischen Behörden sechs prorussische Fernsehsender wegen „Desinformation“ geschlossen. Moskau sieht darin einen „Angriff“ auf die russischsprachige Bevölkerung, die prorussischen Parteien haben zu Protesten aufgerufen.