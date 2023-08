In Serbien als Bruder verehrt: Putin-Graffiti in Belgrad Bild: Reuters

Russland kann sich in Europa auf drei Verbündete verlassen: Im EU-Staat Ungarn, dem EU-Beitrittskandidaten Serbien sowie in der von bosnischen Serben kon­trollierten Landeshälfte in Bosnien-Her­cegovina stehen die Machthaber in Treue fest zu Putin, wenn auch in unterschied­lichen Nuancierungen.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Am entschiedensten hat Milorad Dodik, der Präsident der bosnischen Serbenrepublik, seine Politik auf Moskau ausgerichtet. Dodiks Bestrebungen, Bosnien als Vorstufe zu einer späteren Sezession seines Landesteils zunächst in einen Staatenbund umzu­wandeln, kommen Moskau zupass, denn die davon ausgehende Unruhe ist erheblich.

Allerdings bekommt Putins Juniorpartner in Banja Luka in jüngster Zeit Gegenwind zu spüren. Kürzlich gab Berlin bekannt, die schon zuvor eingefrorene deutsche Unterstützung für vier Infrastrukturprojekte in der Serbenrepublik im Wert von mehr als 100 Millionen Euro werde nun ganz eingestellt.