Gewerkschafter Laurent Berger : Frankreichs heimlicher Arbeitsminister

Laurent Berger bleibt bei seinem Standpunkt. Die geplante Anhebung des Renteneintrittsalters sei ungerecht, treffe die Schwächsten und sei mit ihm nicht zu machen, sagte der seit 2012 amtierende Chef von Frankreichs größter Gewerkschaft CFDT am Donnerstag dem Fernsehsender BFM TV. Anschließend versammelte er seine Truppen, um gemeinsam mit den anderen Gewerkschaften gegen das Rentenreformvorhaben von Präsident Emmanuel Macron zu demonstrieren.

Prinzipienlosigkeit kann man Berger nicht vorwerfen: Schon im vergangenen Juni, als die CFDT-Mitglieder den 1968 in Guérande an der Atlantikküste geborenen Sohn eines Werftarbeiters und einer Erzieherin fast einstimmig in seinem Amt bestätigt hatten, betonte er seine rigorose Ablehnung der Rente mit 64 oder 65.