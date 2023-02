Iran zeigt, was es kann: In dem Land haben UN-Inspekteure beinah waffenfähiges Spaltmaterial entdeckt. Mit dem alten Atomabkommen wird dieses Problem nicht mehr zu lösen sein.

Es ist zwar nicht völlig falsch, was die iranische Atombehörde am Sonntagabend mitteilte: Dass im iranischen Spaltmaterial Uranpartikel mit einem Anreicherungsgrad von mehr als 60 Prozent gefunden wurden, muss nicht bedeuten, dass das Land schon in großem Stil waffenfähiges Uran herstellt. Doch darin liegt wenig Anlass zur Beruhigung. Iran zeigt, wozu es fähig ist. Es wird damit immer schwerer, ein nukleares Wettrüsten am Persischen Golf zu verhindern.

Denn immerhin haben Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Iran offenbar zu 84 Prozent angereichertes Uran gefunden. Das liegt denkbar knapp unterhalb dem Anreicherungsgrad von 90 Prozent, der für den Bombenbau erforderlich wäre. Das wiederum ist die Schwelle, von der angenommen wird, dass ab dann Israel zur Tat schreiten würde.

Die Netanjahu-Regierung würde wohl mit Luftangriffen versuchen, Irans Atomprogramm abermals um Jahre zurückzuwerfen. Was freilich, ganz abgesehen von den unabsehbaren regional- und weltpolitischen Folgen, nur funktionieren könnte, solange die westlichen Geheimdienste wissen, wo Iran sein Material aufbewahrt oder weiterverarbeitet. Die IAEA-Inspekteure aber tappen zunehmend im Dunkeln, seit Iran immer mehr Beschränkungen und Transparenzauflagen missachtet.

Wie Frösche im langsam erhitzten Wasser

Da das eine Reaktion auf den undurchdachten, von Donald Trump dekretierten Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem 2015 vereinbarten Atomabkommen war, traf Iran in der westlichen Welt mit seinem dosierten Ungehorsam auf ein gewisses Verständnis. Das Regime hat es verstanden, den Atomkonflikt durch eine Eskalation in kleinen Schritten zu einer Art Hintergrundrauschen werden lassen: Wie Frösche, die im langsam erhitzten Wasser gekocht werden, scheinen westliche Regierungen kaum noch bemerkt zu haben, wie rasch Iran auf eine Atomwaffenfähigkeit zusteuerte.

Denn auch wenn Iran offenbar noch nicht größere Mengen beinah waffenfähigen Materials lagert, so führt es doch Experimente durch, für die es keinerlei energiepolitische, sondern ausschließlich außenpolitische oder militärische Gründe gibt: Entweder das Regime will „nur“ seinen Hebel verlängern, um dem Westen Sanktionserleichterungen abzutrotzen. Oder es hat sich inmitten der Herausforderung durch die Protestbewegung entschieden, ein Atomwaffenstaat sein zu wollen. Teheran scheint jedenfalls kaum noch Interesse daran zu haben, seine alte Schutzbehauptung am Leben zu erhalten, wonach es nie nach Atombomben gestrebt habe oder streben werde.

Irans Vertragspartner von 2015 haben keinen Plan, wie sie mit der neuen Lage umgehen können. Russland dürfte inzwischen andere Prioritäten haben; Teheran hilft Moskau nicht nur im Ukrainekrieg. Chinas Position im Windschatten Moskaus ist ungewiss. Washington wiederum hat inzwischen gute Gründe, nicht einfach zu den 2015 vereinbarten Bedingungen zurückzukehren, auch wenn das in Europa viele weiterhin gern sähen. Schon damals war der Pakt nur eine Notlösung, die meisten Auflagen hatten ein Verfallsdatum. Viele dieser Fristen enden bald; Obamas Projekt „Zeit kaufen“ hat Trump zerstört.

Dass Iran sich aber bald auf ein neues, strengeres Atomabkommen einlassen könnte, wirkt unrealistisch. Immerhin hat es nun letzte Zweifel daran beseitigt, wozu es in der Lage ist.