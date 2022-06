Ausländische Kämpfer : Wie nahe standen sie Neonazi-Gruppen?

Die Ukraine hat am Wochenende über den Tod von vier ausländischen Kämpfern informiert, darunter eines Deutschen. In einer Mitteilung der „Internationalen Legion für die Verteidigung der Ukraine“ werden die Namen der vier Männer aus Australien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden genannt. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin war zu hören, die Botschaft Kiew bemühe sich um Aufklärung und stehe mit den ukrainischen Stellen in Kontakt. Unter Berufung auf einen weiteren deutschen Kämpfer berichtete die „Bild“-Zeitung, bei dem Getöteten handele es sich um einen 39 Jahren alten Mann aus Brandenburg. Dessen Einheit sei im Osten von Charkiw am 31. Mai von einer russischen Artilleriegranate getroffen worden. Der Getötete habe eigentlich vor gehabt, bald nach Hause zurückzukehren. Den Informationen zufolge hinterlässt er seine Lebensgefährtin und ein Kind.

Das französische Außenministerium teilte mit, man habe „die traurige Nachricht erhalten, dass ein Franzose bei den Kämpfen in der Ukraine tödlich verletzt wurde“. Der Familie des Gefallenen wurde von offizieller Seite Beileid bekundet. Der Australier und der Niederländer waren bereits vor mehreren Wochen getötet worden. Die Regierung in Canberra hatte den Tod des Australiers damals bestätigt.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatten sich Tausende Freiwillige aus dem Ausland den ukrainischen Verbänden angeschlossen. Genaue Zahlen veröffentlichen die ukrainischen Stellen nicht, ebenso wenig Angaben über die Verluste. Russland wiederum meldet immer wieder die „Vernichtung“ von Söldnern. Der russischen Propaganda zufolge handelt es sich dabei vor allem um Neonazis. Tatsächlich sind zahlreiche Kämpfer mit rechtsextremem Gedankengut in die Ukraine gezogen, wenngleich sie nach Informationen, die die F.A.Z. von verschiedenen ausländischen Kämpfern bekam, bei Weitem nicht die Mehrheit bilden.

Rechtsradikale Vergangenheit

Der Tod des Franzosen könnte der russischen Propaganda indes weitere Nahrung geben. Im Radiosender Europe 1 meldete sich inzwischen dessen Mutter zu Wort. Ihr 32 Jahre alter Sohn Wilfried Blériot habe „in Frankreich nicht seinen Platz gefunden“, sagte sie. Nach Informationen der Regionalzeitung Ouest-France hatte sich Blériot Neonazi-Gruppen angeschlossen, bevor es ihn in die Ukraine zog. Seine Mutter sagte im Radio: „Wenn man sein Kind liebt, dann respektiert man dessen Entscheidung.“

Auf dem Telegram-Kanal der Internationalen Legion wird nach Informationen von Ouest-France ein Foto von Blériot verbreitet. „Unser Waffenbruder ist am 1. Juni gefallen, während er Europa und die Ukraine vor den asiatischen Horden verteidigte. Er ist bei einem russischen Bombenangriff in der Region Charkiw als Mann gestorben, mit einem Maschinengewehr in seiner Hand“, stand unter dem Foto. Auch die Misanthropic Division, eine ukrainische Neonazi-Organisation, verbreitete laut französischen Presseinformationen das Foto Blériots.

Nach Aussagen von Blériots Mutter sei ihr Sohn nach Kriegsausbruch zunächst nach Polen gereist, um humanitäre Hilfe zu leisten. Von dort sei er über Kontakte zur Internationalen Legion gelangt. „Er hat sein Leben für eine sehr schöne Sache gegeben. Ich bin sehr stolz auf ihn“, sagte sie. Er hinterlässt eine Tochter im Alter von neun Jahren.

Darüber hinaus zeigt ein Foto des offenbar getöteten Deutschen mit einem auf den Handrücken tätowierten eisernen Kreuz.