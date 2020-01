Raketenangriff im Irak : Chamenei: „Ohrfeige für die Amerikaner“

Ajatollah Ali Chamenai spricht am Mittwoch in Teheran von einer „Ohrfeige für die Amerikaner“. Bild: AFP

Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei hat den Angriff auf Militärstützpunkte im Irak als „Ohrfeige für die Amerikaner“ bezeichnet. Chamenei würdigte am Mittwochmorgen in Teheran vor Anhängern den durch die Vereinigten Staaten getöteten General Qassem Soleimani, bevor er sich über die Luftangriffe der vergangenen Nacht äußerte. „Die Amerikaner haben in dieser Region nur Krieg und Zerstörung angerichtet“, sagte der Ajatollah, der auch oberster Befehlshaber der iranischen Streitkräfte ist. Die breite Anteilnahme in Iran und Reaktion auf den Tod des Generals zeige, dass die Revolution immer noch lebendig sei. Iran verfolge keine Kriegsabsichten, habe aber auf die Tötung Soleimanis reagieren müssen, sagte Chamenei. Als Gegner bezeichnete er auch das „arrogante System“ und bezieht sich damit auf den Westen.

Das iranische Militär drohte am Mittwoch auch mit Attacken auf Israel, sollten die Vereinigten Staaten die jüngsten iranischen Raketenangriffe im Irak ihrerseits vergelten. „Falls die Amerikaner eine Dummheit begehen, gerät das gesamte Territorium des zionistischen Regimes (Israel) in Gefahr“, sagte General Sanei Rad, der auch Berater des obersten iranischen Führers ist, dem Nachrichtenportal Irib.news. Ein Kommandeur der Revolutionsgarden sagte im iranischen Staatsfernsehen, Iran werde die Amerikaner nicht verschonen. Die Raketenangriffe im Irak seien nur der erste Schritt gewesen.

„Einen Arm abgeschnitten“

Iran hatte in der Nacht zum Mittwoch aus Vergeltung für die Tötung seines ranghohen Generals Qassem Soleimani zwei internationale Militärstützpunkte im Irak angegriffen, die auch von amerikanischen Soldaten genutzt werden. Betroffen waren der Luftwaffenstützpunkt Al Asad im Zentrum des Landes und eine Basis in der Stadt Arbil, die im kurdischen Norden liegt. Ob es überhaupt Todesopfer oder Verletzte gab, ist derzeit noch umstritten. Die iranische Seite spricht von 80 Toten. Norwegen, Dänemark und Deutschland meldeten, ihre Soldaten seien unversehrt. Aus dem Pentagon liegen noch keine offiziellen Angaben vor. Präsident Donald Trump twitterte jedoch bereits: „Alles ist gut!“ Für Mittwochmorgen (Ortszeit) kündigte Trump eine Erklärung an.

Mehr zum Thema 1/

Der iranische Präsident Hassan Rohani sagte, die Vereinigten Staaten mögen Iran mit der Tötung Soleimanis „einen Arm abgeschnitten“ haben, aber in der Folge würden sie ihr Standbein in der Region verlieren. Rohani will noch am Mittwoch eine Rede zum Angriff im Irak halten. Das kündigte das iranische Staatsfernsehen an. Dort wurde auch verbreitet, Präsident Trump wolle mit seinem Tweet den Schaden nach dem Angriff herunterspielen.

Doch auch das irakische Militär teilte bereits mit, es gebe keine Opfer unter den heimischen Soldaten. In der Nacht seien insgesamt 22 Raketen auf irakischem Gebiet eingeschlagen, 17 von ihnen auf den Luftwaffenstützpunkt Al Asad und fünf auf jenen in Arbil.