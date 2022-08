Gedenken an Gorbatschow : Karge Kränze in Moskau

In der Würdigung des am Dienstag gestorbenen letzten Sowjetführers Michail Gorbatschow hat die russische Führung sichtlich Mühe, das alte Motto zu wahren, „von den Toten nichts außer Gutes“ zu sagen. 91 Jahre war Gorbatschow alt und seit Langem krank; Zeit zur Vorbereitung darauf, Gutes hervorzuheben, gab es. Doch in Präsident Wladimir Putins am Mittwochvormittag veröffentlichtem Beileidstelegramm hieß es nur knapp, Gorbatschow „war ein Politiker und Staatsmann, der enormen Einfluss auf den Gang der Weltgeschichte genommen hat“.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Putin hat immer wieder deutlich gemacht, dass er Gorbatschow eine Mitschuld am Auseinanderfallen der Sowjetunion gibt, welches er, Putin, als die „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ dargestellt hat. So hat Putin auf die Frage, was er an Gorba­tschows Stelle anders gemacht hätte, gesagt, seinerzeit hätte man „für die territoriale Integrität unseres Staates kämpfen müssen, ohne den Kopf in den Sand zu stecken und den Hintern draußen zu lassen“.

Zudem hat Putin dem ersten und letzten Präsidenten der Sowjetunion vorgeworfen, er habe sich von den Amerikanern in Fragen der nuklearen Abrüstung über den Tisch ziehen lassen. Jetzt schrieb Putin, Gorbatschow „stand in einer Zeit komplizierter, dramatischer Veränderungen, großer außenpolitischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen an der Spitze unseres Landes. Er hat zutiefst verstanden, dass Reformen nötig waren, und sich bemüht, seine eigenen Lösungen für die herangereiften Probleme vorzuschlagen.“

Als einziges Lob Putins erschien die Hervorhebung der „großen humanitären, wohltätigen, aufklärerischen Tätigkeit“ Gorba­tschows in dessen letzten Lebensjahrzehnten. Dem Kreml waren zwar Gorbatschows wiederholte Warnungen vor neuen nuklearen Gefahren zupassgekommen aufgrund ihrer einschüchternden Wirkung im Westen. Doch die von Gorbatschow geförderte „Nowaja Gaseta“ hat im März ihr Erscheinen in Russland einstellen müssen.

Noch keine Entscheidung über Staatsbegräbnis

Der frühere Präsident Dmitrij Medwedjew, Putins Stellvertreter im Vorsitz des Nationalen Sicherheitsrats, äußerte, Gorbatschow „traf sehr verschiedenartige, sehr schwierige Entscheidungen in dramatischen Perioden der Geschichte unseres Landes“ und „legte die Grundlage für globale Veränderungen auf der ganzen Welt“.

Zunächst blieb sogar unklar, ob Gorbatschow ein Staatsbegräbnis erhalten werde: Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete, Gorbatschows geplante Beerdigung auf dem Moskauer Neujungfrauenfriedhof an der Seite seiner 1999 gestorbenen Frau Raissa werde keinen „staatlichen Charakter“ haben. Daraufhin sagte Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, die Entscheidung über diese Frage sei noch nicht gefallen.

Die „Prozedur“ werde von den Wünschen der Familie und der Freunde abhängen. Peskow sagte auch, Gorbatschow habe „ehrlich daran glauben wollen“, dass der Kalte Krieg zu Ende gehe und eine „ewige romantische Periode zwischen einer neuen Sowjetunion, der Welt und dem kollektiven Westen beginnt“. Diese „Romantik“ sei nicht gerechtfertigt gewesen. „Der Blutdurst unserer Gegner hat sich gezeigt“, sagte Peskow. „Gut, dass wir das rechtzeitig erkannt und verstanden haben.“

Dagegen gab es in den Reihen der verfolgten russischen Opposition Anerkennung für Gorbatschow, den „Mann, der die Mauern zerstörte“, wie ihn das „Europa“-Nachfolgeportal der „Nowaja Gaseta“ würdigte.

Mehr zum Thema 1/

Im Namen des inhaftierten Oppositionsführers Alexej Nawalnyj, der seit Montag die dritte mehrtägige „Strafisolation“ in einer stickigen Betonzelle in Folge absitzen soll, hieß es in sozialen Netzen, Gorbatschow sei „einer von sehr wenigen“ geblieben, die die Macht und die Möglichkeiten persönlicher Vorteilsannahme und Bereicherung nicht ausgenutzt hätten.„Er hat friedlich und freiwillig von der Macht gelassen, hat den Willen der Wähler respektiert.“ Das, so Nawalnyj, sei eine „große Heldentat nach den Maßstäben der früheren Sowjetunion“ und werde gewiss „von den Nachkommen weitaus wohlwollender beurteilt als von den Zeitgenossen“.