Die Vorbereitungen sind in vollem Gange: Altar für die Eröffnungsmesse des Weltjugendtags in Lissabon am Samstag

Den Countdown konnten die Einwohner von Lissabon auf großen Digitalanzeigen schon seit Monaten mitverfolgen. Die Tafeln zählten die Tage bis zum 1. August, wenn in der portugiesischen Hauptstadt der Weltjugendtag beginnt. Bis zu 1,5 Millionen junge Katholiken erwarten die Veranstalter. Unter ihnen ist die Vorfreude nach vier Jahren Corona-Pause groß, in Lissabon hielt sie sich dagegen in Grenzen.

Wenn Papst Franziskus von Mittwoch an durch die Straßen der in der sommerlichen Hochsaison überfüllten Stadt fährt, heißen ihn nicht nur freundliche Slogans willkommen. „Weniger Papst – mehr Wohnungen“, „Erlöse uns von den Armen, Amen“ und „Jugendtag, Jahr der Spekulation“ ist auf Postern und Graffitis entlang der Avenida Almirante Reis, einer der beiden großen Hauptverkehrsstraßen in Lissabon, zu lesen.

Am Freitag rollte der Aktionskünstler Bordalo II. auf den Stufen des Papst-Altars am Tejo-Ufer einen Teppich aus riesigen 500-Euro-Scheinen aus. „Walk of Shame“ nannte er die Aktion, mit der er dagegen protestieren wollte, dass in einem säkularen Staat, in dem viele Menschen darum kämpften, ihre Wohnungen und Arbeitsplätze zu behalten, Millionen Euro Steuergelder verwendet werden, „um die Tour eines italienischen multinationalen Unternehmens zu sponsern“.

„Wir sprechen von Hunderten von Millionen“

Lissabons Bürgermeister Carlos Moedas reagierte humorvoll und ließ sich dabei filmen, wie er einen Fußabstreifer an die Treppe legte, auf der „Willkommen“ in vielen Sprachen stand. Genaue Angaben über die Ausgaben gibt es nicht. Aber es ist die Rede von insgesamt mindestens 160 Millionen Euro: Die Regierung trägt 38 Millionen Euro bei, von der Kirche kommen 80 Millionen, von den Stadtverwaltungen von Lissabon und dem benachbarten Loures noch einmal knapp 45 Millionen. Bei durchschnittlichen Tagesausgaben von 30 Euro der gut eine Million Besucher an sieben Tagen „sprechen wir von Hunderten von Millionen“, sagt der konservative Bürgermeister Moedas über die erwarteten Einnahmen.

Kritiker rechnen vor, wie viele bezahlbare Wohnungen mit diesen Steuergeldern gebaut hätten werden können. Zwar kommen die meisten jungen Besucher bei einheimischen Familien oder in Turnhallen unter. Aber in Lissabon werden wieder vor allem Hoteliers und Airbnb-Vermieter profitieren, die dazu beigetragen haben, dass die Stadt für einen großen Teil ihrer Bürger längst unbezahlbar wurde. Nicht nur in Lissabon herrscht akute Wohnungsnot.

Die Regierung hat zwar die „goldenen Visa“ für ausländische Immobilieninvestoren abgeschafft. Jetzt drängen aber, angelockt durch neue staatliche Programme, immer mehr „digitale Nomaden“ in die Stadt, zahlungskräftige Ausländer, die kommen, um dort im Homeoffice zu arbeiten. Selbst Ärzte können sich Lissabon oft nicht mehr leisten. Sie streiken in den nächsten Tagen abermals und zeigen den Gästen, wie hart der alltägliche Überlebenskampf für viele Menschen geworden ist.

Neue Geste der Versöhnung

Bis zu 2000 Euro wurden für Ferienwohnungen in der Nähe des „Parque Tejo“ verlangt, wo sich der neue große Bühnenaltar erhebt, der im Mittelpunkt der ersten großen Kontroverse um den Weltjugendtag stand: Dass für die Abschlussmesse des Papstes, der Bescheidenheit predigt, dort fünf Millionen Euro ausgegeben werden sollten, ging vielen Portugiesen zu weit. Nach Protesten wurden die Kosten halbiert. In Portugal war auch aus einem anderen Grund die Kritik an der katholischen Kirche zuletzt gewachsen, der mehr als 80 Prozent aller Portugiesen angehören.

Laut dem Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission, die die Bischofskonferenz eingesetzt hatte, wurden seit 1950 4815 Kinder und Jugendliche missbraucht – die meisten von ihnen durch Priester. Auf die Erschütterung folgte die Empörung darüber, wie zögerlich die Kirche danach begann, die Opfer zu entschädigen und gegen die Täter in den eigenen Reihen vorzugehen, deren Namen der Bericht nennt. „Ich finde es pervers, dass nach dem Bekanntwerden des sexuellen Missbrauchs in der Kirche der Staat dieses katholische Fest sponsert“, sagte der Aktionskünstler Artur Bordalo der Zeitung „Expresso“. Als eine neue Geste der Versöhnung will sich der Papst in den nächsten Tagen an einem geheimen Ort mit Missbrauchsopfern treffen.