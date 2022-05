Zahlreiche Frauen belästigt : Herumgezerrt, begrapscht und obszön beschimpft

Am Dienstagabend erstattete ein erstes Opfer Anzeige in Rimini. Die 26 Jahre alte Frau fand sich mit ihrem Anwalt und einer Zeugin in der Wache der Carabinieri ein. Die ermitteln nun gegen Unbekannt wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Wie Nachrichtenagenturen aus dem Ermittlungsprotokoll berichten, wurde die Frau am Samstagnachmittag in Rimini von mehreren Männern am Arm gepackt, herumgezerrt, begrapscht und obszön beschimpft. Nach minutenlangen Misshandlungen konnte sich die Frau schließlich befreien, auch dank der Hilfe ihrer Freundin.

Wenn nicht alles täuscht, dürften in den kommenden Tagen Dutzende weiterer Anzeigen wegen ähnlicher Vorfälle eingehen. Nach Angaben der Organisation zum Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen „Non una di meno“ (Nicht eine weniger) haben sich seit Wochenanfang mehr als 200 Frauen gemeldet, die in Rimini vergleichbare und noch schlimmere Erfahrungen gemacht haben.

Die Übergriffe geschahen während des Jahrestreffens der Alpini, der Gebirgsjägereinheit des italienischen Heeres. Die Truppe wurde 1872 gegründet, ursprünglich zur Verteidigung der alpinen Landesgrenzen. In den Kolonialkriegen und zumal in den Weltkriegen erwarben sich die Alpini ihren Ruf legendärer Tapferkeit. Ihr Motto lautet „Di Qui Non Si Passa!“ (etwa: Hier kommt keiner durch!). Wegen der Feder am Filzhut, der zu ihrer charakteristischen Dienstuniform gehört, nennen sich die Alpini „Le Penne Nere“ (Die Schwarzen Federn).

„Alpini“-Vorsitzender verlangt Anzeigen von den Frauen

Spätestens seit den Zeiten des Kalten Krieges sind die Alpini keine norditalienische Gebirgskampftruppe mehr, sondern eine nationale Eliteeinheit der Infanterie. Sie wird routinemäßig zu Auslandseinsätzen mit internationalen Bündnispartnern abkommandiert, etwa in Afghanistan oder im Irak.

Weil sich im Oktober die Gründung der Alpini zum 150. Mal jährt, war ihr Jahrestreffen vom 5. bis zum 8. Mai in Rimini ein besonderes. Es kamen rund 80.000 Aktive und Veteranen, so viele wie nie zuvor zur traditionellen jährlichen „Adunata“. Zusammen mit den Angehörigen und Freunden der Männer in Uniform, dazu den vielen Fans und Schaulustigen, kamen gut 520.000 Besucher in die Ferienmetropole an der Adria.

Für Rimini und Umgebung war das Wochenende zum Beginn der Sommersaison ein vorweggenommener Ferragosto, wenn zum Saisonhöhepunkt an Mariä Himmelfahrt am 15. August von Cesenatico im Norden bis hinunter nach Cattolica alle Hotels und Campingplätze an der Küste ausgebucht sind. Mehr als 168 Millionen Euro Umsatz haben die Alpini über das verlängerte Wochenende Anfang Mai dem Hotel- und Gastgewerbe gebracht.

Auf der zentralen Gedenkveranstaltung, zu der sich zahlreiche Minister aus Rom und die Regionalregierung der Emilia-Romagna aus Bologna einfanden, pries Staatspräsident Sergio Mattarella in seiner Grußbotschaft die Einheit für die Werte der „Brüderlichkeit und Solidarität“, die deren „Einsatz für das Land immer ausgezeichnet“ hätten. Zuletzt hätten sich die Alpini im Kampf gegen die Pandemie große Verdienste erworben, sagte Mattarella.

Doch inzwischen lässt sich der dunkle Schatten über dem rauschenden Fest mit vielen Märschen und Umzügen, mit viel Musik und viel Bier – einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung war die Südtiroler Brauerei „Forst“ – nicht mehr wegreden. Als am Montag über die sozialen Medien und von „Non una di meno“ die ersten Berichte von Übergriffen auf zahlreiche Frauen veröffentlicht wurden, ließ die „Associazione Nazionale Alpini“ (ANA) zunächst mitteilen, man dürfe „nicht auf der Grundlage von Hörensagen“ vorschnelle Urteile fällen. „Wir brauchen Fakten und Anzeigen“, forderte ANA-Präsident Sebastiano Favero.