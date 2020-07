Erdogans Streben nach Macht : Warum in der Hagia Sophia wieder gebetet wird

Als der türkische Präsident Tayyip Erdogan am Abend des 10. Juli bei seiner Rede an die Nation über die Rückumwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee sprach, zitierte er Sultan Mehmet Fatih, der Konstantinopel 1453 erobert und die Kirche in eine Moschee umgewidmet hatte.

Der Eroberer hatte gesagt, wer auch immer den Status der Hagia Sophia verändern werde, begehe die schwerste aller Sünden, und der Fluch Allahs, des Propheten und aller Engel laste für immer auf ihm.

Es war Atatürk, der am 24. November 1934 dennoch die Umwandlung in ein Museum gewagt hat. Bereits 1931 hatte er veranlasst, dass in der Hagia Sophia nicht mehr gebetet wurde.

Atatürks Kulturrevolution wird revidiert

Erstmals verrichten nun an diesem Freitag wieder Muslime das rituelle Freitagsgebet unter der hohen Kuppel der im Jahr 537 eingeweihten Hagia Sophia. Zuvor hatte der Danistay, das Oberste Verwaltungsgericht, am 10. Juli den Kabinettbeschluss vom November 1934 aufgehoben.

In jenem Jahr hatte Atatürk die Kulturrevolution, die mit seinem Namen verbunden ist, weitgehend abgeschlossen. 1928 wurde der Satz aus der Verfassung gestrichen, dass der Islam die Religion des türkischen Staates sei; Gesetzbücher, die aus der Schweiz und Italien übernommen wurden, ersetzten das Recht des Osmanischen Reichs.

Geschlossen wurden die Ausbildungsstätten für Imame und die Klöster der mystischen Bruderschaften. Nicht mehr dem „Ordensmeister“ (mürsid) sollten die Menschen folgen, sondern der Wissenschaft als der „einzig wahren Rechtleitung“, so Atatürk in einem seiner berühmtesten Sätze. Er war überzeugt, dass sich gut ausgebildete, westlich erzogene Menschen von der Religion abwenden würden.

Der Beifall des christlichen, aber säkular geprägten Abendlandes war ihm bei seiner Entscheidung gewiss, die Hagia Sophia in ein Museum umzuwandeln.

Geste an christlich-orthodoxe Partner

Außenpolitisch spielte eine Rolle, dass die Türkei mit Griechenland, Rumänien und Jugoslawien im Februar 1934 den ersten Balkan-Pakt mit dem Ziel unterzeichnet hatte, die großbulgarischen Bestrebungen einzuhegen. Da war die Umwandlung der Hagia Sophia eine nützliche Geste an die christlich-orthodoxen Partner.

Den möglicherweise größten Einfluss auf Atatürk übte indes der amerikanische Archäologe und Byzantinist Thomas Whittemore aus. Whittemore war erstmals nach der Oktoberrevolution in Istanbul, wo sich der Liebhaber der Kunst der orthodoxen Kirchen um die russischen Flüchtlinge kümmerte.

1931 traf der Gründer des „Byzantine Institute of America“ erstmals Atatürk. Er gewann ihn für sein Projekt, die byzantinischen Mosaiken und Fresken in der Hagia Sophia wieder freizulegen. In seinen Memoiren schrieb Whittemore, als sein Treffen mit Atatürk begonnen habe, sei die Hagia Sophia eine Moschee gewesen. Am nächsten Morgen habe dort eine Tafel mit der Aufschrift gehangen: „Das Museum ist wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen.“

Bei seiner Ansprache am 10. Juli hat Erdogan neben Sultan Mehmet Fatih den islamistischen Intellektuellen Necip Fazil Kisakürek zitiert, der 1965 ausgerufen hatte, die Wiedereröffnung der Hagia Sophia sei eine Frage der Zeit. Denn Atatürks „Clique“ habe der türkischen Nation unaussprechliches Leid zugefügt.

Unterschiedliche Begründungen

Bemerkenswert an Erdogans Ansprache sind die Übersetzungen und Kommentare für das nichttürkische Publikum. In den arabischsprachigen Beiträgen heißt es etwa, die Wiedereröffnung der Hagia Sophia sei lediglich der erste Schritt zur Rückeroberung der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Die englischsprachigen Beiträge stellten jedoch den religiösen Pluralismus und die Toleranz im Osmanischen Reich in den Vordergrund.

In diesem Sinne argumentiert auch der stellvertretende AKP-Vorsitzende Cevdet Yilmaz. Er betont, dass zwischen der Nutzung als Moschee und als Museum kein Widerspruch bestehe. Yilmaz weist zudem darauf hin, dass die AKP-Regierungen von 2003 bis 2014 mehr als tausend Immobilien an die nichtmuslimischen Minderheiten zurückgegeben hätten.

Es trifft zu, dass christliche Gemeinden unter den AKP-Regierungen einen besseren rechtlichen Status genießen und besser mit den Behörden zusammenarbeiten als davor. Zudem werden in der Ära Erdogan verfallene Kirchen restauriert und vereinzelt neu gebaut.

Erdogan träumt von Weltmacht Türkei

Ist nun aber die Nutzung der Hagia Sophia als Moschee eine Abwendung vom Westen so wie Atatürks Umwandlung in eine Moschee ein Zeichen für die Hinwendung zum Westen war? Anders gestellt kann die Frage aber auch lauten: Wer hat die Türkei verloren?

Erdogan will mit der Maßnahme suggerieren, die Türkei sei wie das Osmanische Reich 1453 eine Weltmacht. Verändert hat sich während seiner Herrschaft die Region. Im Irak, in Syrien und in Libyen zeigt die Türkei, dass sie Kriege auch ohne die Nato und die Vereinigten Staaten führen kann. Ankara hat Militärstützpunkte in Qatar, Somalia, Sudan und Libyen errichtet.

Die Rüstungsindustrie hat in den vergangenen Jahren einen großen Sprung nach vorn gemacht. Hinzu kommt, dass sich die Türkei mit Russland arrangieren kann, je mehr der Klimawandel die Arktis für die Schifffahrt öffnet und der Kreml nicht allein auf das Mittelmeer blicken muss.

Wie sehr der Einfluss des Westens auf die Türkei schwindet, zeigt sich im Norden Syriens, wo die Türkei die Kurden bekämpft, die der entscheidende Partner des Westens im Kampf gegen den IS sind, was die Türkei wiederum als Verrat an seinen Sicherheitsinteressen sieht.

Vorübergehend hat die Türkei verändert, dass die konservativen anatolischen Türken die frühere Elite abgelöst haben, die sich auf Atatürk berufen hat. Das ist jedoch nicht das Ende der Geschichte. Denn heute wendet sich die junge „Generation Z“ vom Islam und Erdogan ab. Für sie ist die Umwandlung der Hagia Sophia lediglich ein Ablenkungsmanöver, um die Arbeitslosigkeit und die Einschränkungen der Freiheiten zu kaschieren.