Geberkonferenz : 250 Millionen Euro Hilfe für den Libanon

Eine internationale Geberkonferenz hat am Sonntag Nothilfe für das weitgehend zerstörte Beirut beschlossen. Nach Angaben aus dem Élyséepalast sind 252,7 Millionen Euro Soforthilfe zusammengekommen. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte zuvor im ZDF von mehr als 200 Millionen Euro Hilfe gesprochen, Deutschland beteilige sich mit 20 Millionen Euro zusätzlich.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte in seiner Eröffnungsrede am Sonntagnachmittag gesagt: „Das Ziel ist, unsere Mittel zusammenzulegen, um ganz konkret in den nächsten Tagen und Wochen auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzugehen.“ Frankreich hatte die per Video abgehaltene Konferenz zusammen mit den Vereinten Nationen organisiert.

Macron verwies auf die UN-Schätzungen, die alleine den Hilfsbedarf im libanesischen Gesundheitssystems auf 85 Millionen Dollar beziffern. Zudem fehle es an Nahrungsmitteln, vor allem Weizen, Hunderttausende brauchten schnell Wohnraum und die Schulen müssten wiederaufgebaut werden.

Längerfristiger Beistand ungewiss

Die libanesische Führung rief Macron dazu auf, durch Reformen das Land vor dem Untergang zu bewahren. Sie müsse auf die „Forderungen eingehen, die das libanesische Volk derzeit zurecht auf den Straßen von Beirut vorbringt“. Schon bei seinem Besuch der Stadt am Donnerstag hatte Macron versprochen, dass es internationale Unterstützung nur gegen strukturelle Reformen gebe. Dies gilt nicht für die Notmaßnamen, aber für die sich anschließenden nachhaltigeren Hilfen.

Auf die Frage, wie die Nothilfe vorbei an korrupten Politikern zu den Bedürftigen geleitet werden könne – auch dies ein Versprechen Macrons – hieß es im Elysée-Palast am Samstag, dass etwa die libanesische Armee und das Rote Kreuz vertrauenswürdige Partner sein könnten. Am Sonntag ergänzte Macron, dass die Vereinten Nationen, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds die Überwachung und Koordination der Hilfsleistungen vor Ort angekündigt hätten.

An der Videokonferenz nahm neben dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, den Ministerpräsidenten aus Italien und Spanien, Guiseppe Conte und Pedro Sanchez, dem deutschen Außenminister Heiko Maas und dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, auch eine Reihe von Staats- und Regierungschefs aus der Region teil, darunter der Präsident Ägyptens, der König von Jordanien, der Außenminister Saudi-Arabiens, der Premierminister des Irak, der Emir von Katar und der Premierminister von Kuweit.

Der Iran allerdings, der über die Hizbullah im Libanon großen Einfluss hat, sowie der von Beirut als feindlich angesehene Nachbar Israel fehlten. Israel habe indes Hilfe angeboten, sagte Macron, die Türkei, die nicht teilnahm, ebenso. Von Russland erwarte er das gleiche. Der französische Präsident forderte trotz der Meinungsverschiedenheiten „eine Konferenz der Einigkeit“.

Der längerfristige Beistand des Auslandes ist indes weiter ungewiss. Die Gespräche mit dem IWF haben auch nach drei Monaten keine Ergebnisse gebracht. Nicht einmal über die Höhe der Schulden von Regierung, Zentralbank und Geschäftsbanken sind sich die libanesischen Akteure einig. Die Dollar-Reserven der Zentralbank sind gefährlich zusammengeschmolzen. Gleichzeitig verfällt die libanesische Währung, was für die Importnation des Libanon besonders schmerzhaft ist. Im März konnte das Land erstmals eine Staatsanleihe nicht bedienen.

Frankreich hat jetzt die Expertise der Banque de France und des französischen Finanzministeriums angeboten. Doch die Regierung fürchtet die Einmischung von außen. Die Hizbullah sieht den IWF als Instrument der Vereinigten Staaten, welche die Organisation als Terror-Gruppe einstuft.

Dass die libanesische Regierung keine internationale Untersuchung der Explosion akzeptieren will, ist kein gutes Zeichen für ihre Reformbereitschaft. In Paris schenkt man den Theorien eines terroristischen oder ausländischen Angriffs wenig Glauben, sondern hält einen Unfall für die wahrscheinlichste Ursache.