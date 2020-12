Gastbeitrag Renata Alt : Deutschland muss IT-Branche in Belarus helfen

Die Ereignisse in Belarus sind derzeit in aller Munde. Die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja wird in ganz Europa von Staats- und Regierungschefs empfangen und wird ihr Land voraussichtlich bei der Amtseinführung Joe Bidens vertreten. Obwohl die EU schon drei Sanktionspakete gegen belarussische Eliten und Unternehmen erlassen hat, reichen die Maßnahmen bei weitem nicht aus. Bei ihrem zweiten Besuch in Berlin forderte Tichanowskaja mehr Unterstützung für die Opposition. Deutschland wäre gut beraten, der belarussischen IT-Branche die Möglichkeit zu bieten, ihren Firmensitz vorübergehend auf deutschen Boden zu verlegen.

Jetzt hat die EU das dritte Sanktionspaket gegen Belarus veröffentlicht. Diesmal wurden auch wirtschaftliche Sanktionen beschlossen, über weitere Sanktionen sollen Anfang Januar beraten werden. Im Visier hat die EU dabei vor allem Unternehmen, die nachweislich dem selbsternannten Präsidenten Lukaschenka nahestehen und gegen streikende Arbeiter vorgehen. Die oppositionellen Medien in Belarus haben immer wieder über Firmen berichtet, die für den eigenen Vorteil auf Sonderwünsche Lukaschenkas eingegangen sind. Solche Schattennetzwerke zu identifizieren gehört für die EU zum Tagesgeschäft.