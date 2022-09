Infrastruktur am Meeresboden : Ungeschützt in der Tiefe

Die Bedrohung der unterseeischen Infrastruktur war bekannt. Erst vor wenigen Tagen hatte der Inspekteur der Marine, Flottillenadmiral Jan Kaack, abermals darauf aufmerksam gemacht. In einem Interview mahnte er: „Auf dem Grund der Ostsee, aber auch im Atlantik gibt es einiges an kritischer Infrastruktur wie Pipelines oder Unterseekabel für IT. Da können Sie Ländern wie Estland schnell das Licht ausschalten, und es gibt Gefährdungen der globalen Kommunikationsstrukturen, auf die man besonders achten muss.“

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Ohne Bezug zu dem nun eingetretenen Ereignis an den beiden Nord-Stream-Pipelines sagte Kaack Anfang der Woche der „Welt“: „Es hat einen Grund, wenn russische Unter- oder Überwassereinheiten sich über längere Zeit im Bereich dieser Kabel aufhalten.“

Die Zerstörung eines oder mehrerer unterseeischer Pipeline-Stränge hätte in normalen Zeiten einen schweren Schock für Deutschlands Energieversorgung bedeutet. Rund 54 Milliarden Kubikmeter Gas konnten jährlich durch die beiden Röhren von Nord Stream 1 gepumpt werden. Die Zerstörung der Pipelines, ob durch Unfall oder Angriff, hätte einen abrupten Ausfall eines Großteils der Energielieferungen für Deutschland, aber auch für Dänemark, Belgien oder die Niederlande bedeutet – mit erheblichen Folgen für Wirtschaft und private Haushalte. Dass die Pipelines seit Wochen kaum befüllt werden, mindert den Schaden, und dass eventuell eine der nicht genutzten Nord-Stream-2-Röhren unbeschädigt blieb, fügt dem Fall eine Facette hinzu.

Ausgeprägte russische Aktivitäten unter Wasser

Die Verbindung zählte deswegen stets zur kritischen Infrastruktur und fand in militärische, aber auch zivilen Eventualszenarien Aufmerksamkeit. In der Ostsee verlaufen etliche Seekabel, Starkstromkabel wie NordBalt zwischen Schweden und Litauen oder die 1172 Kilometer lange C-Lion-Verbindung von Finnland nach Deutschland. Russland selbst verbindet sich über ein rund 1100 Kilometer langes Kabel mit dem Kaliningrader Gebiet. Kabel solcher Art gibt es allein in der Ostsee über ein Dutzend Stück. Besonders geschützt sind sie alle nicht, wichtig aber allemal.

Das Gleiche gilt auch für diverse andere unterseeische Verbindungen in der Nordsee, aber auch im Atlantik. Schon seit Jahren weisen Nachrichtendienste und Marinen darauf hin, dass nicht nur Pipelines, sondern auch die unterseeischen Kabel des Internets im Fokus russischer Aktivitäten sind. So sagte der amerikanische Admiral Andrew Lennon bereits Anfang 2021 in der „Washington Post“: „Russland interessiert sich sehr stark für die Unterwasser-Infrastruktur der NATO“, man beobachte bereits seit 2017 ausgeprägte Aktivitäten unter und über Wasser.

Berlin will keine voreiligen Schlüsse ziehen

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärte am Mittwoch zu dem Vorfall: „Der mutmaßliche Sabotageakt an den Ostsee-Pipelines führt uns erneut vor Augen, dass wir auf kritische Infrastruktur angewiesen sind – auch unter Wasser. Die Umstände dieses beunruhigenden Ereignisses müssen nun schnell geklärt und die Verantwortlichen identifiziert werden.“ Die Beschädigung der Pipelines zeige auch, wie wichtig eine starke Marine innerhalb einer leistungsfähigen Bundeswehr für die Sicherheit des Landes und der Verbündeten Deutschlands sei.