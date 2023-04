Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó unterzeichnet in Moskau Verträge über Öl- und Gaslieferungen. Derweil wird in Budapest über amerikanische Strafmaßnahmen spekuliert.

Ungarn will an der engen Kooperation mit Russland in der Energieversorgung festhalten. Außenminister Péter Szijjártó unterzeichnete am Dienstag in Moskau entsprechende Vereinbarungen. Sie betreffen die Lieferungen von Öl und Gas. Auch soll Russland weiterhin das ungarische Kernkraftwerk Paks ausbauen, allerdings zu angepassten Bedingungen.

Nach Szijjártós Angaben werde der staatliche russische Gasversorger Gazprom bei Bedarf im kommenden Winter übervertragliche Mengen liefern und Rechnungen stunden, wenn die Preise stark erhöht sind. Trotz Sanktionen werde Gazprom den Betrieb der Turkstream-Pipeline weiter sicherstellen. Auch über das zu 80 Prozent über die über die Ukraine führende Druschba-Pipeline gelieferte Erdöl sei eine Vereinbarung getroffen worden. Der ungarische Konzern Mol soll demnach die Transitgebühr künftig direkt mit dem ukrainischen Netzbetreiber verrechnen.

Szijjártó traf sich mit dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten für Energiefragen, Alexander Novak, sowie mit Alexej Lichatschow, dem Chef des staatlichen Nuklearenergieunternehmens Rosatom. „Die Energiesicherheit Ungarns erfordert eine ununterbrochene Versorgung mit Gas, Öl und Kernbrennstoffen,“ schrieb Szijjártó auf Facebook. Daher sei es notwendig, die Zusammenarbeit mit Russland im Energiebereich fortzusetzen. „Das ist keine Frage des politischen Geschmacks, sondern eine Frage der Physik.“

Amerikanische Botschaft hinter Plakaten vermutet

Der Ausbau des Kernkraftwerks Paks durch den Staatskonzern Rosatom war 2014 vereinbart worden, weitgehend finanziert durch einen russischen Kredit über zehn Milliarden Euro. Allerdings hat sich dieser Ausbau bereits erheblich verzögert. Ein Grund dafür ist, dass Deutschland sich wegen der Sanktionen gegen die Beteiligung von Siemens am Einbau der Steuerungssysteme gestellt hat. Bei Gesprächen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in Paris ging es kürzlich offenbar darum, ob der französische Konzern Framatome diese Aufgabe übernimmt. In Moskau sagte Szijjártó, da sich die technologische Lage inzwischen geändert habe, habe man den Vertragsrahmen modifizieren müssen. Der geänderte Vertrag solle umgehend bei der EU-Kommission eingereicht werden. „Wir hoffen, dass die Europäische Kommission die langfristige Sicherheit der ungarischen Energieversorgung nicht aufs Spiel setzen möchte.“

Gleichzeitig mehren sich die Anzeichen für ein erheblich verschlechtertes Verhältnis der Regierung von Ministerpräsident Orbán zur amerikanischen unter Präsident Joe Biden. Auch mehren sich die Anzeichen, dass die USA den Druck auf den NATO-Partner Ungarn erhöhen. Budapest liefert nicht nur keine Waffen an die von Russland angegriffene Ukraine, sondern lässt auch demonstrativ keine NATO-Waffenlieferungen über sein Territorium zu. Auch die Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, wie sie Orbán erhebt und im März durch die Mehrheit seiner Fidesz-geführten Koalition im Parlament in Budapest in einem Antrag beschlossen wurden, entsprechen nicht der sonstigen NATO-Linie.

Nun sind in Ungarn Plakate mit einer anderen Forderung als Voraussetzung für Frieden zu sehen, nämlich nach einem sofortigen Rückzug Russlands aus der Ukraine. Die Parole „Ruszkik Haza!“ (Russen, geht heim) spielt auf 1989 an, als Orbán als Jungpolitiker den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn forderte. Laut einem Bericht der regierungsnahen Zeitung „Magyar Nemzet“ wird die Kampagne indirekt durch die amerikanische Botschaft in Budapest finanziert. Regierungskritische Onlineportale wiederum spekulieren über bevorstehende Maßnahmen Washingtons gegen Regierungspersonal und erinnern an vergleichbare Schritte im Jahr 2014. Damals wurden hohe Regierungsbeamte wegen Korruptionsvorwürfen mit Einreiseverboten in die USA belegt. Für diesen Mittwoch ist eine Pressekonferenz des amerikanischen Botschafters David Pressman angekündigt.

Mit Pressman hatte Orbán sich bereits einen medialen Schlagabtausch geliefert. Mit einem Wortspiel deutete er eine Nähe des amerikanischen Botschafters zur Opposition und der ihr nahestehenden Presse an. Umgekehrt wird offensichtlich auch in Washington sehr kritisch auf Budapest geblickt. Eines der kürzlich durchgesickerten amerikanischen Geheimdokumente enthält eine angebliche CIA-Analyse, nach welcher die Regierung Orbán trotz ihrer EU- und NATO-Mitgliedschaft Russland sehr nahestehe und die USA zunehmend als ihren wichtigsten geopolitischen Gegner ansehe. Hingegen wird Donald Trump weiterhin von Orbán hofiert. Als der frühere Präsident, der wieder kandidieren möchte, in New York angeklagt wurde, veröffentlichte Orbán einen Unterstützungs-Tweet. Das wiederum wurde von Botschafter Pressman mit einem Verweis auf die ungarischen Klagen über Einmischung in innere Angelegenheiten kommentiert.

