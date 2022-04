Bulgarien nach dem Lieferstopp : Kein Gas, keine Freundschaft

Am Mittwochabend wollte Bulgariens Ministerpräsident Kyrill Petkow zu einer Reise nach Kiew aufbrechen, um in der derzeit wichtigsten Hauptstadt des Kontinents Solidarität mit der Ukraine zu demons­trieren. Kurz vor der Abreise erhielt der Regierungschef noch eine unmissverständliche Botschaft aus Moskau mit auf den Weg: Der russische Staatskonzern Gazprom hatte verkündet, man stelle die Gaslieferungen an den Balkanstaat un­verzüglich ein. In einer ersten Reaktion teilte eine Sprecherin der Regierung in Sofia mit, man habe sich seit Monaten auf die Möglichkeit eines solchen Lieferstopps vorbereitet und entsprechend vorgesorgt. Es gebe deshalb keinen Grund zur Panik. Aus dem Energieministerium hieß es, Alternativen seien vorhanden, eine Einschränkung des Verbrauchs stehe nicht an. Für etwa einen Monat, so ist aus Sofia inoffiziell zu erfahren, habe man Reserven sowohl für Privathaushalte als auch für die Industrie.

Wie rasch und vor allem zu welchem Preis „neues“ Gas künftig Bulgarien erreichen wird, ist allerdings eine andere Frage. Immerhin soll nach jahrelangen Verzögerungen ab Juni der sogenannte Interkonnektor, der das griechische mit dem bulgarischen Gasleitungsnetz verbindet, betriebsbereit sein. Über eine schwimmende Regasifizierungsanlage vor der nordgriechischen Hafenstadt Alexandroupolis, an der Sofia zu 20 Prozent beteiligt ist, will sich Bulgarien künftig auf dem Markt für Flüssiggas mitversorgen.