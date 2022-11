Wahl in Dänemark : Ganz knappe Mehrheit für linkes Lager in Dänemark

Das Mitte-links-Bündnis um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat bei der Dänemark-Wahl in letzter Minute eine voraussichtliche minimale Mehrheit erhalten. Nach Auszählung aller im Land abgegebenen Stimmen kam das linksgerichtete Lager in der Nacht zum Mittwoch doch noch auf die aller Voraussicht nach zur Mehrheit reichenden 87 Sitze. Hochrechnungen des Senders TV2 hatten diese für Frederiksen wichtige Zahl bereits am späten Abend vorhergesagt, nach Auszählung letzter Stimmen sprang der Wert auch beim Sender DR von 86 auf 87 Mandate. Auf der Wahlparty der Sozialdemokraten gab es Jubel und Tränen des Glücks.

Für eine Mehrheit im dänischen Parlament in Kopenhagen sind 90 der 179 Sitze notwendig. 175 dieser Mandate werden in Dänemark vergeben, jeweils zwei in Grönland und auf den Färöer-Inseln, die beide offiziell zum Königreich Dänemark zählen. Die färöischen Mandate wurden bereits am Montag unter den beiden Blöcken aufgeteilt, das Ergebnis aus Grönland wurde am Mittwochmorgen gegen 5.00 Uhr erwartet. Bei den letzten sechs Wahlen gingen beide grönländischen Mandate an den roten Block – damit wird auch dieses Mal gerechnet. So dürfte das linke Lager am Ende auf genau 90 Mandate kommen.

Beste Chancen, die neue Regierung zu bilden

Frederiksen kündigte an, noch am Mittwoch den Rücktritt ihrer Regierung bei Königin Margrethe II. einzureichen. Das sagte die 44-Jährige am frühen Mittwochmorgen vor Parteianhängern in Kopenhagen. Mit dem Rücktritt will Frederiksen den Weg zu einer neuen sogenannten Königinnenrunde freimachen. Dabei wird geschaut, welcher der Parteichefs die besten Chancen hat, sich auf die Suche nach einer neuen Regierung zu machen. Da die Sozialdemokraten erneut die mit Abstand stärkste Kraft geworden sind, dürfte Frederiksen diesen Sondierungsauftrag erneut erhalten. Sie könnte sich dann auf den Weg machen, die Möglichkeiten für eine für Dänemark seltene breite Regierung über die politische Mitte hinweg auszuloten.

Frederiksen hat im Wahlkampf mehrmals betont, eine breite Zusammenarbeit über die politische Mitte hinweg anzustreben. Eine rote Mehrheit dürfte ihre Verhandlungsposition in der Hinsicht entscheidend verbessern: Gehen die zwischen den Blöcken stehenden Moderaten von Ex-Regierungschef Lars Løkke Rasmussen oder Parteien des blauen Mitte-rechts-Blocks nicht auf ihre Forderungen ein, könnte sie mit der Aussicht großen Druck ausüben, stattdessen wieder auf ihren roten Block zu setzen. Dieser unterstützt Frederiksens bisherige sozialdemokratische Minderheitsregierung bereits heute im Parlament.

Neuwahlen nach Ultimatum

Die 44 Jahre alte Frederiksen hatte die Neuwahlen Anfang Oktober ausgerufen, nachdem eine der wichtigsten Unterstützerparteien ihrer sozialdemokratischen Minderheitsregierung ihr ein Ultimatum gesetzt hatte: Sie und ihre Regierung waren im Sommer in einem Untersuchungsbericht für die Entscheidung kritisiert worden, im November 2020 alle gut 15 Millionen Nerze im Land töten zu lassen, weil man damals Corona-Mutationen fürchtete.

Allerdings hatte die Regierung gar keine rechtliche Grundlage für die Entscheidung. Nach der Veröffentlichung des Berichts verlangte die sozialliberale Partei Radikale Venstre, dass Frederiksen Neuwahlen ausruft, sonst werde man einen Misstrauensantrag im Parlament stellen – eigentlich hätte sie noch bis Juni kommenden Jahres Zeit für die Wahlen gehabt. Ohnehin hatte es immer wieder Kritik gegeben an einer Machtkonzentration in der sozialdemokratischen Regierungszentrale – so kündigte Radikale Venstre zwar nach der Ausrufung der Neuwahlen an, Frederiksen als Ministerpräsidentin wieder unterstützen zu wollen – aber nicht mehr in einer Einparteienregierung.

Inflation und Pipeline-Sprengung verunsichern Dänen

In Kopenhagen regieren zwar oft Minderheitsregierungen, aber sie formen sich aus einer oder mehreren Parteien aus dem Block, der die Mehrheit der Mandate im Folketing besitzt. Schon bei der Ausrufung der Neuwahlen warb Frederiksen allerdings dafür, dieses alte Muster zu durchbrechen, und eine breite Regierung der Mitte zu bilden. Sie führte zur Begründung die Krisen dieser Zeit an und die große Unsicherheit, die nach einer neuen Form der Regierung verlangten. Der russische Überfall auf die Ukraine beschäftigt auch die Dänen sehr, die Inflation ist sprunghaft angestiegen, und die Explosionen der Rohre der Nord-Stream-Pipelines nahe der dänischen Insel Bornholm haben das Land aufgewühlt. Zudem war im Wahlkampf die Klimakrise den Dänen wichtig, die Rente und die Probleme in der Gesundheitsversorgung.

Die großen Parteien des blauen Blocks hatten die Avancen von Frederiksen schnell zurückgewiesen, nur Rasmussen hatte sich nicht festlegen wollen. Als er im Wahlkampf 2019 noch auf aussichtslosem Posten sein Amt als Ministerpräsident gegen die damals favorisierte Herausforderin Frederiksen verteidigen wollte, hatte er auch mal eine Regierung der Mitte vorgeschlagen. Das war damals von den Sozialdemokraten abgelehnt worden. Nun dürften Rasmussens Moderate in den kommenden Tagen von beiden Blöcken heftig umworben werden. Im Wahlkampf hatte die Partei ebenfalls für eine breite Regierung der Mitte geworben, ohne allerdings zu sagen, wer diese führen soll.

Eine Partei, die von 2015 bis 2019, Rasmussens Regierung noch unterstützt hatte, schaffte es am Dienstag nur noch mit Mühe über die Zweiprozenthürde in Parlament: Die rechtspopulistische Volkspartei kam auf 2,8 Prozent. Sie hatte über zwei Jahrzehnte erheblichen Einfluss auf die Verschärfung der Asyl- und Integrationspolitik in Dänemark, die heute weitgehend Konsens ist in Kopenhagen.

2015 waren sie mit gut 21 Prozent noch zweitstärkste Kraft im Land geworden. Die neue rechtspopulistische Partei der Dänemarkdemokraten kam nur gut fünf Monate nach ihrer Gründung am Dienstag schon auf knapp sieben Prozent der Stimmen.