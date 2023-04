Die Außenminister der Siebenergruppe (G 7) haben zum Abschluss ihres Treffens in Japan mit deutlichen Worten Russland und China kritisiert und zugleich die große Geschlossenheit der westlichen Demokratien in dem G-7-Klub der wohlhabenden Industriestaaten hervorgehoben. Die Solidarität der Außenminister sei so stark wie noch nie zuvor, sagte Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi nach dem Treffen im japanischen Urlaubsort Karuizawa.

Japan hat in diesem Jahr den Vorsitz der Siebenergruppe inne und versucht vor dem Gipfeltreffen im Mai in Hiroshima, offensichtliche oder scheinbare Brüche in der Gruppe zu kitten. Der Fokus auf die Geschlossenheit dient so auch dazu, Bemerkungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vergessen zu machen. Macron hatte vor wenigen Tagen Europa davor gewarnt, sich in Asien in Konflikte zwischen Amerika und China hineinziehen zu lassen, die nicht die europäischen Konflikte seien.

In der Abschlusserklärung jedenfalls ist von verbaler Zurückhaltung der Gruppe der sieben großen Industriestaaten – in der zahlenmäßig die Europäer das Übergewicht haben – gegenüber China und Russland nichts zu spüren. „Wir verurteilen erneut auf das Schärfste den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen, darstellt“, heißt es. Russland müsse alle Streitkräfte und Ausrüstungen unverzüglich und bedingungslos aus der Ukraine abziehen. Die G-7-Außenminister verpflichteten sich abermals, „die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen“. Mit sicherheitspolitischer, wirtschaftlicher und institutioneller Unterstützung wollen die Staaten der Ukraine helfen, „sich zu verteidigen, ihre freie und demokratische Zukunft zu sichern und künftige russische Aggressionen abzuwehren“.

„Weiterhin entschlossen“, Sanktionen gegen Russland zu verschärfen

Der Siebenergruppe gehören neben Gastgeber Japan die Vereinigten Staaten und Kanada sowie aus Europa Deutschland, Frankreich, das Vereinige Königreich und Italien an. Auch Vertreter der Europäischen Union sitzen regelmäßig mit am Tisch. Man sei „weiterhin entschlossen, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen“, hieß es. Zugleich bekräftigten die Außenminister die Aufforderung an Dritte, die Unterstützung Russland einzustellen, „weil sie sonst mit hohen Kosten rechnen müssen“. Das ist ein Signal gerade an China, das mit dem Besuch von Präsident Xi Jinping in Moskau die Partnerschaft mit Russland untermauerte.

Mit Blick auf die angespannte Sicherheitslage im Indopazifik mahnten die Außenminister Peking vor einem militärischen Vorgehen. „Wir erinnern China daran, dass es die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen einhalten und auf Drohungen, Zwang, Einschüchterung oder die Anwendung von Gewalt verzichten muss“, heißt es in der Erklärung. Man sei ernsthaft besorgt über die Lage im Ost- und Südchinesischen Meer. „Wir lehnen alle einseitigen Versuche, den Status quo mit Gewalt oder Zwang zu verändern, entschieden ab.“ Die G 7 bekräftigten die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan „als unverzichtbares Element für Sicherheit und Wohlstand in der internationalen Gemeinschaft“. In dem Dokument rufen sie zu einer friedlichen Lösung der Probleme in der Taiwanstraße auf.