G-7-Außenministertreffen : Baerbock und das Kreuz mit den Krisen

Wenn Politiker historische Kulissen nutzen, um ihr ei­genes Tun und Handeln in einen tieferen Kontext zu stellen und von diesem Rahmen womöglich höhere Legitimation abzuleiten, dann wirken Pannen und Unbedacht­heiten umso schwerer. Die deutsche Au­ßenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte sich gezielt das Rathaus von Münster als Tagungsort für den Kollegenkreis der sieben wichtigsten westlichen Industrienationen gewünscht – jener Runde, die sich nach dem russischen An­griff auf die Ukraine als wichtigster internationaler Unterstützungsmotor etabliert hat, da sie nicht nur den transatlantischen Westen, sondern auch Japan um­fasst.

Ihre Kollegen zeigten sich beim Eintritt in den historischen Friedenssaal, in dem 1648 der Dreißigjährige Krieg sein Ende fand, denn auch gehörig beeindruckt von den Renaissance-Schnitzereien der Holzvertäfelung, von der hölzernen Kassettendecke und dem mächtigen gotischen Kaminsims. Und die Gastgeberin griff hoch ins historische Beispiels­regal. Für das Prinzip „Frieden durch Recht“ stehe dieser Tagungsort, auch für die Geburt einer Welt mit souveränen Na­tionalstaaten, die in Münster den Grund einer ersten auf gegenseitiger An­erkennung basierenden internationalen Ordnung gelegt hätten – so wie sie 300 Jahre später in der Charta der Vereinten Nationen verankert worden sei und wie sie nun Russland bedrohe.