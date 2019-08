G-7-Gipfel in Biarritz : Trump erwägt Treffen mit iranischem Präsidenten

Bei seiner Pressekonferenz mit Donald Trump zum Abschluss des G-7-Gipfels in Biarritz hat der französische Präsident am Montag ein Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten und Irans Präsident Hassan Rohani angekündigt. Emmanuel Macron sagte, das Treffen werde in den kommenden Wochen stattfinden. „Wir haben die Bedingungen geschaffen für eine Zusammenkunft“, sagte er. Zuvor hatte der französische Präsident einen Vorstoß bei der Iran-Politik gewagt und den iranischen Außenminister Dschawad Zarif überraschend nach Biarritz eingeladen.

Trump sagte, er sei unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Treffen mit Rohani bereit. „Wenn die Umstände stimmen, wäre ich sicherlich bereit.“ Iran sei nicht mehr das Land, das es war, als er vor zweieinhalb Jahren sein Amt angetreten habe, sagte Trump.

Macron zeigte sich bei der Abschlusspressekonferenz zudem erfreut über das Signal der Einigkeit, das von dem Treffen ausgegangen sei. „Ich kann wirklich sagen, dass wir gemeinsam eine Botschaft der Einheit nach außen senden.“ Es habe sehr viele Erwartungen an den Gipfel gegeben, fügte Macron hinzu und lobte dann die produktive Arbeit und den guten Meinungsaustausch zwischen den Staats- und Regierungschefs.

Trump hatte die dreitägigen Verhandlungen schon zuvor als sehr gut gelobt und zudem auf bilaterale Fortschritte etwa beim amerikanisch-japanischen Handelsabkommen oder im Digitalsteuer-Streit mit Frankreich hingewiesen. Die erwartete öffentliche Auseinandersetzung mit Trump oder dem britischen Premierminister Boris Johnson fand an der französischen Atlantikküste nicht statt.

„Das Traumteam der G 7 ist die G 7“, sagte Kanzlerin Angela Merkel auf die Frage, ob vor allem Trump und Gastgeber Emmanuel Macron tonangebend gewesen seien. Überraschend einigten sich die Staatschef zum Ende sogar noch auf eine gemeinsame Abschlusserklärung – wenn auch nur eine kurze: Das Papier sei nur eine Seite lange. Wegen der großen Differenzen mit Trump hatte Gastgeber Macron ursprünglich gar kein Abschlusskommuniqué angestrebt – es wäre das erste Mal in der Geschichte der G-7-Gipfel gewesen.

Merkel: Europäer haben Geschlossenheit bewiesen

Fortschritte gab es laut Merkel vor allem in der Iran-Politik. Frankreichs Präsident Macron verwies zudem auf ein gemeinsames Vorgehen gegen die Waldbrände im Amazonas-Gebiet. Zudem stellten beide Länder eine neue Initiative vor, mit der die fünf Sahel-Länder besser für den Kampf gegen Islamisten ausgerüstet werden sollen.

Die Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan hatten in Biarritz seit Samstag über außen- und wirtschaftspolitische Fragen gesprochen. „Die Europäer haben große Geschlossenheit bewiesen“, sagte Merkel am Montag. Zuvor war befürchtet worden, dass der britische Premierminister Johnson zusammen mit Trump EU-Positionen infrage stellen könnte. Sowohl in der Handels- und Klima- als auch der Iran-Politik habe sich Johnson in den Debatten aber klar an die Seite der EU-Partner gestellt, hieß es.