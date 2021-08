G7-Beratungen über Afghanistan : Sichert Amerika auch nach Monatsende den Flughafen Kabul?

Ein vom britischen Verteidigungsministerium veröffentlichtes Foto: Mitglieder der britischen Streitkräfte am Flughafen Kabul am Montag Bild: AP

Erklärt sich der amerikanische Präsident Joe Biden bereit, den Flughafen Kabul auch über das bisher von ihm genannte Abzugsdatum am 31. August mit 6000 Mann zu sichern? Das war die politisch heikelste Frage, als sich die politischen Führer der sieben wichtigsten westlichen Staaten und die EU-Spitzen am Dienstagnachmittag zusammenschalteten. Die Europäer hatten diesen Wunsch in den vorigen Tagen öffentlich und intern kommuniziert. Wegen des tagelangen Chaos am Flughafen sei es nicht möglich, alle gefährdeten Personen in den kommenden sieben Tagen auszufliegen, machten Diplomaten und hohe Beamte noch am Dienstag deutlich. Gewissermaßen zur Bekräftigung wurde auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu der Sitzung eingeladen.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Biden hatte am Sonntag eine mögliche Verlängerung angedeutet, doch lehnte ein Taliban-Sprecher dies am Montag ab und drohte andernfalls mit „Konsequenzen“. Premierminister Boris Johnson, der Gastgeber des virtuellen Treffens, nannte es am selben Tag seine „erste Priorität“, den „vollständigen“ Rückzug aller Briten und afghanischen Ortskräfte sicherzustellen. In seiner Regierung herrschten freilich Zweifel, ob Biden diesem Ansinnen folgen werde. In einer Erklärung teilte Downing Street 10 am Dienstag nur mit, dass der Premierminister die G-7-Vertreter „aufrufen wird, zum afghanischen Volk zu stehen und die Unterstützung von Flüchtlingen und humanitärer Hilfe zu erhöhen“.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace erklärte eine Verlängerung vor der Sitzung für „unwahrscheinlich“. Gleichwohl würde sich der Versuch „lohnen“, mehr Menschen aus dem Land auszufliegen. Wallace stellte klar, dass Großbritannien – der nach Amerika größte Truppensteller in Afghanistan – keinen Alleingang in Kabul machen werde. Britische Soldaten könnten zwar „den Flughafen für ein paar Monate, vielleicht ein oder zwei Jahre lang sichern – aber zu welchen Zweck? Damit auf sie geschossen wird ... und ein langfristiger Kampf ausgelöst wird? Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist.“ Der frühere Armeechef Richard Dannatt rief in der BBC zu einer „maximale Anstrengung in den wenigen Tagen, die uns noch bleiben“ auf.

Nur London hat feste Kontingente zugesagt

Von der Frage, wie lange der Flughafen offen ist, hängen auch Zusagen zum Resettlement schutzbedürftiger Afghanen ab. Die meisten EU-Staaten sind dazu bereit, auch wenn sie anders als London bisher keine festen Kontingente zugesagt haben. Man müsse intern noch darüber reden, welche Personenkreis dafür in Frage komme, sagte ein hoher EU-Beamter. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte dafür geworben, neben Ortskräften, auch Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Richter und Anwälte in Sicherheit zu bringen – die slowenische Ratspräsidentschaft, Österreich und Ungarn lehnten das strikt ab.

Ungewiss ist, ob die Taliban nach dem Abzug der internationalen Kräfte solche Ausreisen noch gestatten und inwiefern sie den zivilen Flugverkehr überhaupt wiederaufnehmen, der derzeit komplett ausgesetzt ist. In Brüssel und Berlin wurde ausgeschlossen, dass die Europäer den Flughafen nach einem amerikanischen Abzug selbst sichern könnten. Dafür seien schon die internen Prozeduren viel zu langwierig, hieß es zur Begründung.