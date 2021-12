Treffen der G-7-Außenminister : Baerbock in der Zwickmühle

Annalena Baerbock am Samstag beim Treffern der G-7-Außenminister in Liverpool. Bild: AFP

Russland und Ukraine, China, Iran, Myanmar, Äthiopien, Sudan und Sahel, auch Afghanistan und der westliche Balkan: Die Liste der Krisen, über die sich die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen führenden westlichen Industrienationen (G7) beugte, ist lang und mit dieser Aufzählung nicht einmal vollständig. „Geo-politische und Sicherheitsfragen“ lautete die zusammenfassende Überschrift über mehreren Arbeitssitzungen der sieben Minister, die sich unter britischem Vorsitz mit den akuten Gefahren der Welt befassten.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Liz Truss, die britische Außenministerin, die auch erst seit drei Monaten im Amt ist, wollte das Treffen als ein „Zeichen der Einigkeit“ verstanden wissen und ließ schon vor Beginn mitteilen, sie werde ihre Ministerkollegen aus den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Frankreich, Italien und Deutschland drängen, eine einheitliche Front gegen das schädliche Verhalten Russlands gegenüber der Ukraine zu bilden und gemeinsam wirtschaftliche und sicherheitspolitische Unterstützung zuzusichern, um überall auf der Welt „die Grenzen der Freiheit“ zu verteidigen.

Gemeinsam gegen die russische Bedrohung

Am Anfang von Baerbocks Terminverzeichnis standen am Freitagabend nach ihrer Ankunft in Liverpool Begegnungen mit der britischen Gastgeberin und dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken. Dann kamen die drei mit dem französischen Außenminister Jean Yves Le Drian zusammen, um gemeinsam über den besorgniserregenden Stand der Atomverhandlungen mit Iran zu sprechen. Truss gab kurz darauf eine Stellungnahme über ihre Begegnung mit Baerbock heraus, die jene Formeln enthielt, die die Repräsentanten der westlichen Welt schon seit geraumer Zeit gegenüber der russischen Aggression anwenden: es gelte, gegen die Bedrohung der Ukraine durch Russland „gemeinsam Front zu machen“. Beide seien sich auch einig gewesen darin, dass die westlichen Demokratien autokratischen Regimen überall in der Welt die Stirn bieten müssten.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Aber im Schritt von der Haltung zum Handeln verwischte mitunter die demonstrative Einigkeit. Trusss hatte vorher in einem BBC-Fernsehinterview versichert, selbstverständlich werde sie mit ihrer deutschen Kollegen über die Gasleitung Nord Stream 2 sprechen. Generell müsse der Westen ja seine Abhängigkeit von russischer Gas- und Energieversorgung vermindern. Und angesichts der russischen Aggression gegenüber der Ukraine sei es sicher „ein Problem“, das Pipeline-Projekt weiterzuverfolgen.

Diese Erwartungen, denen sich Baerbock schon am Freitag bei ihrem Antrittsbesuch in Warschau ausgesetzt sah, waren dazu angetan, die neue deutsche Ministerin in eine Zwickmühle zu drücken. Als Grünen-Vorsitzende war sie stets gegen den Bau der Nord Stream 2 Pipeline zu Felde gezogen. Als Koalitions-Unterhändlerin hatte sie akzeptieren müssen, dass die SPD nicht bereit sein würde, die mittlerweile fertiggestellte Gasleitung aufzugeben. Als Außenministerin wird sie nun an ihre frühere Haltung erinnert, kann aber allenfalls mit stillen Gesten andeuten, dass die Pipeline kaum Bestand haben werde, wenn Russland der Ukraine Gewalt antut.

Mehr zum Thema 1/

Das Treffen der G7-Minister in Liverpool ist am Wochenende schon die zweite Zusammenkunft in diesem Format während der britischen Ratspräsidentschaft; eine erste Außenminister-Runde fand im Mai in London statt. Auf die Fragen nach dem Grund gibt es die augenzwinkernde Antwort, die britische Regierung, die ihre Mehrheit im Unterhaus auch vielen frisch gewonnenen Wahlkreisen im Norden Englands verdankt, habe diese Region ins Licht rücken wollen.

Fünf von sieben Außenministern sind neu

Die politische Vermutung hingegen lautet, die Briten wollten nach ihrem Ausscheiden aus der EU ein neues internationales Format begründen, um sich besser in der westlichen Welt zu verankern. Dazu passt, dass die britischen Gastgeber nicht nur die Intervalle der Ministertreffen verkürzen, sondern auch ständige G7-Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen einrichten wollen.

Die Liverpooler Zusammenkunft findet ihren Sinn noch in einem dritten Grund: fünf der sieben Außenminister am Konferenztisch sind erst in diesem Jahr ins Amt gekommen; drei von ihnen – Truss, Baerbock und die kanadische Außenministerin Mélanie Joly – sind zum allerersten Mal dabei. Lediglich der Franzose Jean-Yves Le Drian (im Amt seit 2017) und der Italiener Luigi di Maio (2019) haben längere Erfahrung in ihren Ämtern. Das übliche Familienfoto der Teilnehmer im Foyer des Liverpooler Stadtmuseums bietet ein neues Bild: drei Frauen stehen in der Gruppe dunkler Anzüge. Baerbock wirkt noch ein klein wenig allein und unsicher in der zweiten Reihe. Aber als sich die Foto-Formation auflöst und die Minister wieder die Treppe hinaufsteigen zur nächsten Sitzungsrunde, hat sie gleich Le Drian an ihrer Seite.