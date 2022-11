G-20-Gastgeber Indonesien : Hijab und Heavy Metal

Die Bühne steht vor der imposanten Kulisse eines alten Steinbruchs außerhalb der indonesischen Stadt Yogyakarta. Vor dem Auftritt der Frauenband Voice of Baceprot haben nur vereinzelte Fans ihre Arme auf das Absperrgitter gelehnt. Doch als die drei Indonesierinnen auf die Bühne laufen, versammeln sich sofort Dutzende Menschen auf dem Sandplatz davor.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Die Musikgruppe hat sich in den wenigen Jahren seit ihrer Gründung eine eigene Anhängerschaft erarbeitet. Im mehrheitlich islamischen Indonesien hat ihr Auftritt etwas Außergewöhnliches: Die drei Frauen stammen aus einem Dorf in einer konservativ-orthodoxen Gegend in Ostjava, tragen nicht nur Kopftuch, sondern auch schwarze Lederhosen, mit spitzen Nieten dekorierte Jeansjacken und spielen harte Gitarrenmusik. Das hat es vor ihnen so noch nicht gegeben.