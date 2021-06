Vakzin-Spenden : Impfstoff für die Welt

Eine Milliarde Impfdosen gegen Covid-19 sollen die Staaten der G 7 dem Willen von Gipfelgastgeber Boris Johnson nach der Welt zur Verfügung stellen. Sein Land selbst werde überzählige Impfdosen der globalen Initiative Covax spenden, schreibt der britische Premierminister in einem Gastbeitrag für die F.A.Z. Unterstützung erhält er dabei vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der am Donnerstagabend ankündigte, dass die Vereinigten Staaten 500 Millionen Impfdosen an ärmere Länder spenden werden.

Die neuen Impfstoffzusagen ergänzen und präzisieren frühere Zahlen. Auf dem „Weltgesundheitsgipfel“ der größten Industrie- und Schwellenländer (G 20) im Mai hatten die Pharmakonzerne Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson Lieferungen von 1,3 Milliarden Impfdosen in diesem und einer weiteren Milliarde Dosen im kommenden Jahr an die Entwicklungsländer zugesagt.

Pfizer hatte damals die Lieferung von je einer Milliarde Dosen in den Jahren 2021 und 2022 direkt an ärmere und sehr arme Länder sowie an Covax angekündigt. Johnson & Johnson sagte damals für dieses Jahr 200 Millionen, Moderna knapp 100 Millionen Dosen zu. Die EU hatte angekündigt, aus dem von ihr schon bestellten Impfstoff-Kontingent hundert Millionen Dosen für die Entwicklungsländer bereitzustellen. Nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters will die EU weitere 100 Millionen Dosen spenden. Sie erwäge, eine Option zum Kauf weiterer 100 Millionen Dosen von Johnson & Johnson nicht wahrzunehmen und die Bestellung für Entwicklungsländer „frei zu machen“, falls diese daran interessiert seien, schreibt Reuters.

1,3 Milliarden Dosen für den eigenen Markt

Das im April 2020 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der globalen Impfallianz Gavi aufgegleiste Covax-Programm soll dabei für eine gerechtere Verteilung von Impfstoffen sorgen. Dabei kam die Initiative zunächst nur langsam voran. Das Gros der Impfstoffe ging bisher in die reichen Industrieländer. Doch vor wenigen Tagen sammelte Covax auf einer virtuellen Geberkonferenz zusätzlich 2,4 Milliarden Dollar ein. Damit füllte sich der Topf für die Beschaffung von Impfstoffen auf insgesamt 9,6 Milliarden Dollar. Covax ist nun nach eigenen Angaben in der Lage, sich 1,8 Milliarden Dosen zu sichern und bis Anfang 2022 an ärmere Länder auszuliefern. Die Menge reiche aus, um dort fast 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zu impfen.

Neben den westlichen Staaten bietet unter anderem auch China seine Hilfe an. Das Land beziffert seine bisherigen Impfstoffexporte, also gespendete und verkaufte Vakzine, auf mehr als 350 Millionen Dosen. Das Beratungsunternehmen Bridge, das die Lieferungen aus China durch unabhängige Quellen verifiziert, kommt auf 262 Millionen Dosen, von denen 22 Millionen gespendet worden seien. Über weitere 480 Millionen Dosen seien bereits Lieferverträge geschlossen worden. Die beiden führenden chinesischen Hersteller haben nach eigenen Angaben Produktionskapazitäten für zusammen fünf Milliarden Dosen pro Jahr aufgebaut. Darüber hinaus haben sie Lizenzverträge für die Produktion in Drittländern unterzeichnet.

Den 500 Millionen Impfdosen, die Washington vom Pfizer-Konzern als Spende für das Ausland erwirbt, stehen insgesamt 1,3 Milliarden gegenüber, welche die amerikanische Regierung für den eigenen Markt gekauft beziehungsweise bestellt hat: Darunter befinden sich 300 Millionen Impfdosen von Pfizer-BioNTech, 200 Millionen von Johnson & Johnson, 300 Millionen von Moderna, 300 Millionen von AstraZeneca, 100 Millionen von Novavax und 100 Millionen von Sanofi.